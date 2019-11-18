Darıca'da Zabıta eğitimden geçti

Darıca Belediyesi, Zabıta personeline yönelik hem mevzuat hem de davranış kuralları ve halkla ilişkiler konulu eğitim düzenledi.



Darıca Belediyesi, vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet verebilmek için kurum içi eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda zabıta personeline yönelik düzenlenen eğitimde tebligat kanununun yanı sıra davranış kuralları ve halkla ilişkiler alanında da bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde ayrıca personelin güler yüzlü olması ve vatandaşla daha iyi diyalog kurmaları konusuna hassasiyet gösterilmeleri gerektiği vurgulandı.



Kurum içi eğitimi önemsediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Görevini en iyi şekilde yapan zabıta ekibimiz, eğitimle birlikte vatandaşlarımızla arasındaki bağı güçlendirecek. Zabıta personelimiz sokakta belediyeyi temsil ediyor. Vatandaşlarımıza güler yüzlü hizmet, daha iyi ve kaliteli hizmet vermek önceliğimiz olacak. Vatandaşla daha iyi ve daha sıcak diyalog kurmalıyız. Zabıta Müdürlüğü personelimize eğitimlerimiz farklı başlıklarla devam edecek" dedi. - KOCAELİ