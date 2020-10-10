Darıca'daki spor salonunda sona yaklaşılıyor - Son Dakika

Darıca'daki spor salonunda sona yaklaşılıyor

10.10.2020 12:06
Darıca'daki spor salonunda sona yaklaşılıyor, System.String[]

Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde inşa edilen modern spor salonunun inşasında sona yaklaşılıyor.

Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde inşa edilen modern spor salonunun inşasında sona yaklaşılıyor.

Darıca ilçesinde Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı gibi birçok önemli projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçeye modern bir spor tesisi daha kazandırıyor. İçerisinde birçok spor branşının yapılmasına imkan verecek olan spor salonunda çalışmalar hızla devam ediyor. Spor salonu Bağlarbaşı Mahallesinde, sahil parkının kuzey tarafında inşa ediliyor. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde inşa edilen spor salonunda asma tavan, korkuluk montajları, ahşap plak asma tavan ve iç doğrama cam takılması gibi imalatlar tamamlandı. Çalışma dahilinde zemin pvc, mekanik ve elektrik imalatları, boya işleri ve kapı montajları imalatları devam ediyor. Ayrıca salonun dış cephesinde vinç yardımı ile boyama çalışması yapılıyor.

Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonlarının yanında ilçelere dev spor salonları da kazandıran Büyükşehir, bunlardan birini de Darıca'da bin 800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapıyor. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkan verecek.

Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunuyor. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturuldu. Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alıyor. Ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma, duş tuvalet alanları, engelli soyunma duş tuvalet alanları ve depo bulunuyor. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturuldu. - KOCAELİ

Darıca'daki spor salonunda sona yaklaşılıyor
Darıca'daki spor salonunda sona yaklaşılıyor

Bağlarbaşı, Darıca, Asker, Şehit, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Darıca'daki spor salonunda sona yaklaşılıyor - Son Dakika Spor

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