Darıca'dan, Manavgat'a TIR dolusu yardım - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinden, yangından etkilenen Manavgat'a içerisinde su, gıda kolisi ve hayvan yemi bulunan bir TIR dolusu yardım gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları, Türkiye'yi acıya boğarken Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Kızılay Darıca Şubesi yardım için harekete geçti. Darıca Kaymakamlığı koordinasyonunda, Darıca Belediyesi ve Türk Kızılay'ı Darıca Şubesi iş birliği ile içerisinde gıda kolisi, su ve hayvan yemlerinin olduğu yardım TIR'ı yola çıktı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen yangınlar içimizi çok acıttı. Darıca ailesi olarak Manavgat'a yardım TIR'ı gönderme kararı aldık. Yardım TIR'ımızın içerisinde gıda kolisi, su ve hayvan yemleri mevcut. Bizler elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bu kötü günleri hep beraber geride bırakacağız" dedi.