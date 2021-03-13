Darıca'dan Pazaryeri'ne mavi umut - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Bilecikliler Derneği'nden Pazaryeri Belediyesine mavi kapak desteği geldi.

Darıca Bilecikliler Derneği üyeleri tarafından toplanan 8 çuval mavi kapak, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara umut olacak. Darıca Bilecikliler Dernek Başkanı Erol Kavas, dernek yöneticileri ve üyeleri tarafından toplanan 8 çuval mavi kapağı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e teslim ettiklerini söyleyerek, "Derneğimiz sosyal farkındalık faaliyetlerinde birçok çalışmaya imza atmıştır. Yürüttüğümüz kampanya sürecinde Darıca'da bulunan bizlere destek olan Bilecikli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Toplanan kapakların en iyi şekilde değerlendirilerek engelli vatandaşlara umut olacak"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Darıca Bilecikliler Derneğinin yapmış olduğu çalışma sonrası toplanan mavi kapaklar için Dernek Başkanı Erol Kavas'a teşekkür etti. Toplanan kapakların en iyi şekilde değerlendirilerek engelli vatandaşlara umut olduğunu dile getiren Başkan Tekin, "Toplumsal dayanışma ve duyarlılığın en güzel örneğini bugün Darıca Bilecikliler Derneğimiz gösterdi. Sergiledikleri bu umut dolu çalışma ile dernek başkanımız Erol Kavas'ı ve dernek yönetimini tebrik ediyorum. Pazaryeri Belediyemiz her zaman engelli kardeşlerimizin sosyal yaşamda daha fazla yer alması, yaşama olan bağlılıklarının artırılması adına büyük gayret gösteriyor. Sivil toplum kuruluşları ve okullarımız ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde birçok vatandaşımızın ihtiyacını giderdik, gidermeye devam edeceğiz. Bizlere teslim edilen mavi kapaklar talepleri doğrultusunda engelliler derneklerine teslim edilecektir" dedi. - BİLECİK