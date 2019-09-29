Son Dakika Haberleri: Darıca gençlerbirliği: 2-0
Son Dakika Spor Haber

Darıca gençlerbirliği: 2-0

1 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Metehan Alpat (xxx), Mehmet Gökhan Ceylan (xxx), Şeyhmus Baysal (xxx)MUĞLASPOR: Yunus (xxx) - Çağlayan (xxx), Savaş (xx) (Dk. 66 Mehmet xx), Adem (xxx), Muhammed (xxx), Mustafa (xxx), Anıl (xxx) (Dk. 89 Ahmet), Ramazan (xxx) (Dk.

Darıca gençlerbirliği: 2-0, System.String[]

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Metehan Alpat (xxx), Mehmet Gökhan Ceylan (xxx), Şeyhmus Baysal (xxx)
MUĞLASPOR: Yunus (xxx) - Çağlayan (xxx), Savaş (xx) (Dk. 66 Mehmet xx), Adem (xxx), Muhammed (xxx), Mustafa (xxx), Anıl (xxx) (Dk. 89 Ahmet), Ramazan (xxx) (Dk. 77 Rıdvan xx), Murat Can (xxx), Batuhan (xxx), Sami (xxx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ali (x) - Mahmuthan (x), Berat (xx), Ahmet (x) (Dk. 85 Atakan), Selman (xx), Ömer (x) (Dk. 59 Emre Alan x), Emre Pehlivan (xx), Metin (x) (Dk. 60 Salih x), Ferhat (xx), Fahrettin (x), Nebi (x)
GOLLER: Dk. 55 (P) Murat Can, Dk. 90 Rıdvan (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Çağlayan, Savaş, Murat Can, Adem (Muğlaspor) - Emre Pehlivan (Darıca Gençlerbirliği)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor, üst üste ikinci galibiyetini Darıca Gençlerbirliği'ni evinde 2-0 yenerek aldı. Yeşil beyazlı ekibin gollerini 55'inci dakikada penaltıdan Murat Can ve 90'ıncı dakikada Rıdvan attı. Bu skorla Muğla, 5 maçta 8 puana ulaştı.

13'üncü dakikada Darıca Gençlerbirliği atağında Ömer'in yaklaşık 20 metreden sert şutu üst direkte patladı.
15'inci dakikada Muğlasporlu Batuhan'ın sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada müsait pozisyondaki Ramazan'ın dokunduğu top az farkla yandan auta çıktı.
19'uncu dakikada konuk takım ikinci kez direğe takıldı. Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Selman'ın ceza yayı üzerinden sert şutu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
54'üncü dakikada Muğlaspor penaltı kazandı. Ramazan ceza sahası içinde Metin tarafından düşürüldü. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını 55'inci dakikada kullanan Murat Can, kaleci Ali'yi ters köşe yatırarak takımı öne geçirdi: 1-0.
90'ıncı dakikada Muğlasporlu Sami'nin ara pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Rıdvan yerden düzgün bir vuruşla skoru ilan etti: 2-0.


Darıca Gençlerbirliği, Çağlayan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yüzü maskeli gaspçının, kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada
Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi! Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde ikinci gol geldi! Kolombiyalılardan büyük tepki: Galatasaray, Falcao'ya göre bir takım değil!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 19:52:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darıca gençlerbirliği: 2-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]