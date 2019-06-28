Son Dakika Haberleri: Darıca Gençlerbirliği altyapısını güçlendirecek
Son Dakika Spor Haber

Darıca Gençlerbirliği altyapısını güçlendirecek

1 saat önce

KOCAELİ(AA) - Darıca Gençlerbirliği Sportif A.Ş Kulüp Başkanı Arif Gülen, kulübün altyapısını güçlendireceklerini ve Türkiye'nin konuşacağı bir futbolcu merkezi haline getireceklerini bildirdi.

Darıca Gençlerbirliği altyapısını güçlendirecek, System.String[]
KOCAELİ(AA) - Darıca Gençlerbirliği Sportif A.Ş Kulüp Başkanı Arif Gülen, kulübün altyapısını güçlendireceklerini ve Türkiye'nin konuşacağı bir futbolcu merkezi haline getireceklerini bildirdi.
Gülen, Darıca Gençlerbirliği'nde görev yapan altyapıdan sorumlu antrenörlerle kulübün sosyal tesislerinde bir araya geldi.
Kulübün yeni bir yapılandırmaya gittiğini belirten Gülen, el ele vererek Darıca Gençlerbirliği altyapısını daha da güçlendireceklerini dile getirdi.
Yeni projelerden de bahseden Başkan Gülen, şunları kaydetti:
"Altyapı bizim en önemli konularımızın başında geliyor. Darıca Gençlerbirliği'nin altyapısını güçlendireceğiz ve tüm Türkiye'nin konuşacağı bir futbolcu merkezi haline getireceğiz. Altyapıdan sorumlu hocalarımızla çeşitli fikir alışverişinde bulunduk. Camiamızı çok güzel günler bekliyor."
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:17 Kaynak: AA
Arif Gülen, Türkiye, Darıca Gençlerbirliği, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı Trabzonspor, Doğan Erdoğan transferini resmen açıkladı Lucas Lima'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması Efsane futbolcu David Beckham, tribünde kızını dudağından öpmesi tepki topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 18:03:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darıca Gençlerbirliği altyapısını güçlendirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]