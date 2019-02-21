Son Dakika Haberleri: Darıca Gençlerbirliği'nde Arif Gülen Başkan Oldu

Darıca Gençlerbirliği'nde Arif Gülen Başkan Oldu

58 dakika önce

KOCAELİ(AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nde Arif Gülen başkan oldu.

Darıca Gençlerbirliği'nde Arif Gülen Başkan Oldu, System.String[]
KOCAELİ(AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nde Arif Gülen başkan oldu.

Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gülen, takımın küme düşmeyeceğine inandığını belirterek, geçen hafta pazar günü oynanan Kahramanmaraş deplasmanında futbolcuların inancını gördüğünü söyledi.

Yeni dönemde kulübe ekonomik gelir sağlamak için projeler yapacaklarını kaydeden Gülen, "Kulüp ne belediye başkanına ne de bir siyasetçiye bağımlı olmamalı. Kulübe gelir getirici proje ve sponsorluk çalışmalarımızla kurumsal anlamda kimseye muhtaç olmamasını sağlayacağız." diye konuştu.


Gülen, harcamalar konusunda şeffaf olacaklarını anlatarak, internet sitesinden interaktif bir şekilde tüm gelir, gider ve harcamaları Darıcalıların takip edeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:46 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Arif Gülen, Darıca Gençlerbirliği, Spor
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