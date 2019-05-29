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Darıca güzelleşiyor

21 dakika önce

Darıca Belediyesi, ilçenin dört bir yanında alt yapı ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ederken, bir yandan da şehrin estetik güzelliğini artıracak çalışmalara imza atıyor.

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Darıca Belediyesi, ilçenin dört bir yanında alt yapı ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ederken, bir yandan da şehrin estetik güzelliğini artıracak çalışmalara imza atıyor.

Bu çerçevede Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şehrin değişik noktalarına masal kahramanlarının figürleri konmaya başladı. İlk olarak Tuzla Caddesi ile Aşıroğlu Caddesi kesişimindeki refüje şirinler çizgi filminin figürlerinin montajı yapan ekipler, ilerleyen zamanlarda bu tür çalışmalarına devam edecek. Darıca Belediyesi atölyesinde üretilen figürler in montajı da yine aynı ekipler tarafından yapılıyor.

Darıca Belediye Başkanı Mzuaffer Bıyık, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Şehrimizin dört bir yanında yaptığımız altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra, kent estetiğini artıracak ve şehrimizin güzelliğini yansıtacak çalışmalarla da ilçemize değer katacağız" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:53 Kaynak: İHA
Tuzla, Darıca, Güncel
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