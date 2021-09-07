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Darıca Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi'nde sona yaklaşılıyor - Son Dakika

Darıca Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi'nde sona yaklaşılıyor

07.09.2021 12:17
Darıca Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi'nde sona yaklaşılıyor, System.String[]

Darıca Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Kazım Karabekir Mahallesi Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Darıca Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Kazım Karabekir Mahallesi Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın seçim beyannamesinde söz verdiği projeler bir bir hayata geçiyor. Darıca'nın en büyük mahallesi olan Kazım Karabekir Mahallesi'nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ve geçtiğimiz aylarda temeli atılan Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor. Darıca Belediyesi ile hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurttaş'ın katkılarıyla Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaptırılan Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da büyük önem verdiği projeyi sık sık ziyaret ederek çalışmaları yakından takip ediyor. Darıca Belediyesi Rüstem Metin Yurttaş Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi projesini inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, ekiplerden inşaatın son durumu hakkında detaylı bilgiler aldı. Çalışmanın bir an önce tamamlanması için ne gerekiyorsa yapılmasını isteyen Başkan Muzaffer Bıyık, projenin kısa zaman içinde bitirilerek hizmete açılacağını söyledi.

Söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca'da belediye ve hayırsever katkısıyla söz verdiğimiz bir projeyi daha gerçekleştiriyoruz. Darıca'ya hizmet yaparken hayırsever işadamlarımızdan da katkı alıyoruz. İlçemize eserler kazandırırken hayırsever vatandaşlar, özel sektör ve kamu kurumları ile de işbirliği yapıyoruz. Yakında Kazım Karabekir mahallemizde hizmete açacağımız Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi'nin yapımında inşaatı üstlenen hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurttaş'a teşekkür ediyorum" dedi

Projenin detayları hakkında da bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, "Toplam bin 756 metrekare kapalı alandan oluşacak ve zemin artı 2 kattan oluşacak proje hem aile sağlığı merkezi hem de mini bir kültür merkezi olarak hizmet verecek. Zemin katta 8 adet doktor odası, aşı odası, gebe izleme odası gibi alanlar olacak. 1. Katta 4 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane, bilgisayar sınıfı ve kulüp odaları yer alacak. 2. Katta ise fuaye alanı ve yaklaşık 200 kişilik konferans salonu olacak. Aile sağlığı merkezinin yanı sıra mini bir kültür merkezi olarak hizmet verecek proje ile mahallenin ve bölgenin ihtiyacını karşılamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KOCAELİ

Darıca Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi'nde sona yaklaşılıyor
Darıca Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi'nde sona yaklaşılıyor
Darıca Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi'nde sona yaklaşılıyor

Kazım Karabekir, Muzaffer Bıyık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Darıca Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi'nde sona yaklaşılıyor - Son Dakika


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