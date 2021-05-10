Darıca Kızılay'dan Anneler Günü'nde anlamlı etkinlik - Son Dakika

Türk Kızılay Darıca Şubesi Kadın Kolları tarafından yapılan etkinlikte, Darıca Bölgesinde yaşayan şehit annelerine Anneler Günü'ne özel hazırlanan hediyelikler teslim edildi.

Türk Kızılay Darıca Şubesi Kadın Kolları Yönetimi ve Gönüllüleri yaptığı açıklamada; vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla andıklarını belirterek, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladıklarını ifade etti.