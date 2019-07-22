Son Dakika Haberleri: Darıca'lı atlet Avrupa şampiyonu oldu
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Darıca'lı atlet Avrupa şampiyonu oldu

1 saat önce

İsveç'te gerçekleştirilen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Murat Yalçınkaya, Avrupa şampiyonu oldu.

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İsveç'te gerçekleştirilen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Murat Yalçınkaya, Avrupa şampiyonu oldu.

İsveç'in Boras kentinde yapılan Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 3 bin metre su engelli finalinde, Türkiye'yi temsil eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Murat Yalçınkaya, son bölümde yaptığı muhteşem atakla 8 dakika 58.20 saniyelik dereceye imza atarak Avrupa şampiyonu oldu. Yalçınkaya'nın derecesiyle altın madalyanın sahibi olduğu yarışmada ev sahibi İsveç'ten Omar Nuur ikinci, Portekizli Etson Barros ise üçüncü oldu. Türkiye'ye organizasyondaki yedinci madalyasını getiren Yalçınkaya, yarışın son bölümünde yaptığı atak dikkatleri üzerine topladı.

Avrupa U20 Şampiyonası'nda Türkiye U20 Atletizm Takımı, Boras'tan tam 10 madalya ile ayrılırken, madalya sıralamasında Britanya, İtalya, Hollanda ve Ukrayna'nın arkasında beşinci oldu. Türkiye'nin Almanya, İspanya, ev sahibi İsveç, Fransa ve Polonya gibi atletizm devlerini geride bıraktığı organizasyonda, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübünün bir diğer sporcusu Ömer Amaçtan ise 3 bin metrede üçüncü olarak bronz madalya kazandı. - KOCAELİ
Türkiye, Darıca, Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:04 Kaynak: İHA
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