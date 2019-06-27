Son Dakika Haberleri: Darıca'lı atletler Bursa'dan 4 madalyayla döndü
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Darıca'lı atletler Bursa'dan 4 madalyayla döndü

1 saat önce

Bursa'da düzenlenen şampiyonalara katılan Darıcalı atletler, 4 madalya ile döndü.

Darıca'lı atletler Bursa'dan 4 madalyayla döndü, System.String[]
Bursa'da düzenlenen şampiyonalara katılan Darıcalı atletler, 4 madalya ile döndü.

Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası, 700'e yakın atletin katılımıyla 24-25 Haziran tarihlerinde Bursa'da yapıldı. İki gün süren şampiyonada atletler Balkan U20 Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek için ter dökerken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Ömer Amaçtan, 3 bin metrede şampiyon oldu. Amaçtan bu derecesiyle Temmuz ayında yapılacak olan U20 Avrupa Gençler Barajını geçerek Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı. Aynı yarışmada Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından İslam Taşcı ikinci, Sebi Bahar ise 3 oldu.

Kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok önemli başarı elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Ramazan Barbaros ise 23 Haziranda Bursa'da gerçekleşen Federasyon deneme yarışmalarında birinci oldu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:00 Kaynak: İHA
Avrupa, Türkiye, Darıca, Bursa, Spor
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