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Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları 2022'de başlayacak - Son Dakika

Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları 2022'de başlayacak

23.12.2021 12:05
Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları 2022'de başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Millet Bahçesi'nde 3'üncü etap çalışmalarının 2022'de başlayacağını bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Millet Bahçesi'nde 3'üncü etap çalışmalarının 2022'de başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükakın, Darıca Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Kocaeli'de hayata geçirdikleri millet bahçeleri, sahil parkları ve çevre düzenlemelerinin, o bölgelerin cazibesini artırdığını belirten Büyükakın, Darıca Millet Bahçesi'nin de ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştığını kaydetti.

Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap için projeyi tamamladıklarını aktaran Büyükakın, 2022 yılında çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Büyükakın'a incelemeler sırasında Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal eşlik etti.

Darıca Millet Bahçesi'nin 180 dönümlük alanda hayata geçirilmesi planlanan 3'üncü etabında, millet kıraathanesi ve meydanı, giriş ve karşılama meydanı, bahçe sergi alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanları, 5 farklı noktada toplam 1292 araçlık otopark bulunacak.

Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları 2022'de başlayacak
Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları 2022'de başlayacak
Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları 2022'de başlayacak
Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları 2022'de başlayacak
Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları 2022'de başlayacak

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları 2022'de başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaları 2022'de başlayacak - Son Dakika
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