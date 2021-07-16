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Darıca Nene Hatun Futbol Sahası yenilenecek - Son Dakika

Darıca Nene Hatun Futbol Sahası yenilenecek

16 Temmuz 2021 Cuma 08:52
Darıca Nene Hatun Futbol Sahası yenilenecek, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi projesi kapsamında ihale gerçekleştirdi.

Şehrin en ücra köşelerine kadar spor tesisleri inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya olan desteğini her zaman sürdürüyor. Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Nene Hatun Stadı, Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediye ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında yenileniyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kendi iş sorumluluğundaki faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için "Darıca ilçesi Nene Hatun Sentetik Çim Futbol Sahası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi" ihalesini gerçekleştirdi.

BİRÇOK İMALAT GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İhalesi yapılan proje kapsamında öncelikle mevcut sentetik çimin sökümü yapılacak. Daha sonrasında 45 çarpı 90 ve 60 çarpı 90 ölçülerinde, müsabaka ve antrenman amaçlı iki adet sentetik çim futbol sahası yapılacak. Yine iş dahilinde gece maçları için aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, skorbord ve diğer zorunlu donanımlar, hidrofor odası, elektrik kumanda pano odası, personel odası, saha bakım araçları park alanı binası, 25 adet ağaç dikimi, çevre aydınlatmaları, bay bayan wc'ler, 264 koltuklu tribün gibi birçok imalat hayata geçirilecek.

6 FİRMA TEKLİF SUNDU

Darıca ilçesine modern bir tesis kazandırılmasında önemli bir katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, proje için ihale yaptı. Yapılan ihale kapsamında 6 firma teklif sundu. En düşük teklif Mustafa Karaboğa, Genç Akarlar İnşaat ve MSKA Yapı İnşaat ortaklığı tarafından verilirken en yüksek teklif Paraf İnşaat tarafından verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Nene Hatun, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Darıca Nene Hatun Futbol Sahası yenilenecek - Son Dakika


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