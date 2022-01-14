Darıca Nene Hatun Stadı'nda yoğun tempo - Son Dakika

Darıca Nene Hatun Stadı'nda yoğun tempo

Darıca Nene Hatun Stadı\'nda yoğun tempo
Son Güncelleme: 13.02.2022 11:02

Büyükşehir'in yenileme çalışmalarını yürüttüğü Darıca Nene Hatun Amatör Spor Kompleksinde yoğun tempo ile çalışmalar sürüyor.

Şehrin birçok noktasına yeni spor tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer bir yandan da var olan tesisleri yeniliyor. Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi'nde stat ve çevresi, Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının birlikte çalışmasıyla yenileniyor.

6 ADET AYDINLATMA DİREĞİ DİKİLDİ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde iki saha arasına çekilen çitin tüm çalışmaları bitirilirken 6 adet aydınlatma direği dikildi. Batı tribün önü ve iki saha arası ile doğu tribün önü çelik korkuluk montajı tamamlandı. Saha içi drenaj ve sulama sistemi işleri bitirilirken batı sahasının mıcır dolgu çalışmaları gerçekleştirildi. Teknik odanın tüm betonarme işleri yapıldı. Büyükşehir ekipleri, kısa süre içerisinde her iki sahanında sentetik çim halısını sermeye başlayacak.

İKİ ADET ÇİM FUTBOL SAHASI

Proje kapsamında 45x90 ve 60x90 ölçülerinde, müsabaka ve antrenman amaçlı iki adet sentetik çim futbol sahası yapılacak. Yine iş dâhilinde gece maçları için aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, skorbord ve diğer zorunlu donanımlar, hidrofor odası, elektrik kumanda pano odası, personel odası, saha bakım araçları park alanı binası, 25 adet ağaç dikimi, çevre aydınlatmaları, bay-bayan tuvaletler, 264 koltuklu tribün gibi birçok imalat hayata geçirilecek.

Kaynak: Bültenler

Çocuk İzleme Merkezi, Nene Hatun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca Nene Hatun Stadı'nda yoğun tempo - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darıca Nene Hatun Stadı'nda yoğun tempo - Son Dakika
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