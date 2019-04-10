Darıca Polis Haftasını Kutladı
1 saat önce
KOCAELİ(İHA) – Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Darıca'da program düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:41 Kaynak: İHA
KOCAELİ(İHA) – Türk Polis
Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası
dolayısıyla Darıca
'da program düzenlendi.
Darıca Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen programa, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık
, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Darıca Emniyet Asayiş ve Trafik Hizmetlerini Destekleme ve Yardım Derneği Başkanı Ahmet Hakan
Hocaoğlu, siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, dernek başkanları, mahalle muhtarları, emniyet müdür yardımcıları ve amirler ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Darıca İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu. Program Darıca İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy'un tebrikleri kabulü ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile devam etti. - KOCAELİ
Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu
TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar