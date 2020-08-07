Darıca Sahil Parkı'na yeni restoran binası - Son Dakika

Darıca Sahil Parkı'na yeni restoran binası

Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 1. etap giriş kısmının karşısında yer alan eski askeri bina yıkılarak yerine restoran inşa ediliyor.

Darıca Sahil Parkı'na yeni restoran binası, System.String[]

Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 1. etap giriş kısmının karşısında yer alan eski askeri bina yıkılarak yerine restoran inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkındaki eski bina yıkılarak yerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yeni restoran yapılıyor. Temmuz ayında vatandaşların hizmetine sunulan parkta vatandaşların ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleri adına yapılacak restoran için çalışmalar sürüyor. Yıkımı gerçekleştirilen bin 790 metrekare alan içinde inşa edilecek restoranın 150 metrekare açık ve 450 metrekare kapalı oturma alanı bulunacak. Sahile 100 metre mesafede bulunan binada ayrıca bay bayan mescit ve tuvaletler yer alacak. - KOCAELİ

Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 12:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Darıca Sahil Parkı'na yeni restoran binası - Son Dakika
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