Darıca Sahil Parkı'nın yolları uçak pisti gibi oluyor - Son Dakika

Açıldığı günden bu yana Kocaeli'nin yeni cazibe merkezlerinden birisi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'nın iç yolları ile otoparkında son kat asfalt seriliyor.

CAZİBESİNE CAZİBE KATACAK

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Darıca sahil parkının yollarına binder asfalt tabakasını park açılmadan önce gerçekleştirmişti. Yol zemininin sağlamlaşmasından sonra Büyükşehir ekipleri şimdi de yolların son kat aşınma asfaltını seriyor. Ayrıca çalışma dahilinde sahil parkının batı tarafındaki girişte yeni inşa edilen otoparkın da son kat asfaltı serilecek. Yapılan çalışmalar ile Darıca sahil parkı, cazibesine cazibe katacak.