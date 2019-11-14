Son Dakika Haberleri: Darıca Sahili'nde hummalı çalışma
Son Dakika Güncel Darıca Sahili'nde hummalı çalışma - Son Dakika

Darıca Sahili'nde hummalı çalışma

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Darıca sahilini Gebze sahili ile birleştirecek Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etapta çalışmalar devam ediyor.

Darıca Sahili'nde hummalı çalışma, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Darıca sahilini Gebze sahili ile birleştirecek Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etapta çalışmalar devam ediyor.


Yeşil alanlara büyük önem veren belediyeler arasında başı çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etapta çalışmalara devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 2. etap ile Darıca Sahilini Eskihisar Sahili ile birleştirecek. 2 bin 500 metre uzunluğunda inşa edilen 2. etap çalışmaları kapsamında ekipler, Darıca Sahilini, Eskihisar Sahili ile birleştirmek için beton yol inşa ediyor. Bu doğrultuda deniz kenarında, 2 bin 500 metre yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapılacak. Yol boyunca bin 960 metrekare çınar altı meydanı, 500 kişilik amfi ve balıkçılar meydanı yer alacak.


Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etap çalışmaları kapsamında sahil boyunca vatandaşlar için 15 adet balık tutma balkonu yapıldı. Deniz manzarası ile yeşil içerisinde yer alan sahil restoranında çalışmalar devam ediyor. Deniz kıyısına paralel olarak iç tarafta yer alan ormanlık arazi kısmında ise mescit, lavabo, spor kompleksleri basketbol, voleybol sahaları, mini futbol sahası ile tenis kortu yer alacak. Arazide vatandaşların rahat etmesi için kafeterya, çocuk oyun alanları, piknik ve dinlenme konumları oluşturuldu. Vatandaşların park sorununa çözüm üretmek için 4 noktada otopark alanı inşa ediliyor.


Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etap çalışmaları tamamlandığında 1. etap ile birleştirilecek. Çalışmalar tamamlandığında Darıca sahili Gebze Eskihisar sahiline 4 bin metrelik yol ile bağlanmış olacak. - KOCAELİ

Darıca, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
Nihat Özdemir'den yabancı sınırı için açıklama: Şenol Güneş çalışma yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Senatör Lindsay Graham'la ilgili konuştu: Dersini aldı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 19:02:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darıca Sahili'nde hummalı çalışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]