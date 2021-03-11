Darıca spor salonu hizmet vermeye başlıyor - Son Dakika

Darıca spor salonu hizmet vermeye başlıyor

11.03.2021 10:46
Darıca spor salonu hizmet vermeye başlıyor, System.String[]

Darıca ilçesinde inşa edilen kapalı spor salonu, vatandaşlara salgın kuralları çerçevesinde hizmet verecek.

Darıca ilçesinde inşa edilen kapalı spor salonu, vatandaşlara salgın kuralları çerçevesinde hizmet verecek.

Şehir genelinde birçok projeyi sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'ne yeni bir kapalı spor salonunu daha kazandırdı. Özgün mimarisi ile Darıca Bağlarbaşı Mahallesi'nde inşa edilen bin 800 kişilik spor salonu, toplamda 34 milyon 334 bin TL'ye mal oldu. İş bitirme kabul işlemlerinin tamamlandığı Darıca kapalı spor salonu, modern yapısı ve imkanları ile Gebze Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlara salgın kuralları çerçevesinde hizmet verecek.

Yapı Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde inşa edilen spor salonunda asma tavan, korkuluk montajları, ahşap plak asma tavan, iç doğrama cam takılması, zemin pvc, mekanik ve elektrik imalatlar, boya işleri ve kapı montajları imalatları gibi pek çok son imalat çalışmaları tamamlandı. Kabul işlemlerinin tamamlandığı kapalı spor salonundaki temizlik çalışmaları da bitirildi.

Salonun bodrum katında 55 araçlık ve salon çevresinde ise 74 araçlık otopark yer alıyor. Bodrum katta iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunuyor. Zemin katta ise basketbol ve voleybol sahası bulunuyor. Ayrıca bu saha da Hentbol'da oynanabiliyor. Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alıyor. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-tuvalet alanları, engelli soyunma- duş-tuvalet alanları ve depo bulunuyor. - KOCAELİ

Darıca spor salonu hizmet vermeye başlıyor
Darıca spor salonu hizmet vermeye başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Kocaeli, Gebze, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Darıca spor salonu hizmet vermeye başlıyor - Son Dakika Spor


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