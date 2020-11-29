Darıca spor salonu tamamlandı - Son Dakika

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi'nde inşa edilen spor salonunda tüm imalatlar tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca'ya modern bir spor tesisi daha kazandırıyor. İçerisinde birçok spor branşının yapılmasına imkan verecek olan spor salonundaki tüm imalatlar tamamlandı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde inşa edilen ve tamamlanan spor salonu, yakın zamanda kabul işlemlerinin yapılması sonrasında vatandaşların hizmetine sunulacak. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bin 800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapılan spor salonu, bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilerek pek çok sporun yapılmasına imkan veriyor.

Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunuyor. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturuldu. Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alıyor. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-lavabo alanları, engelli soyunma alanları ve depo bulunuyor. - KOCAELİ