Darıca Spor Salonundan 30 Bin Genç Yararlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca'da dev bir spor salonu inşa ediyor. Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. 220 bin nüfuslu Darıca ilçesinde yaşayan 15-25 yaş aralığındaki ortalama 30 bin genci de bu dev kompleksten yararlanabilecek. Darıcalı vatandaşlar da 1800 kişilik dev kompleksin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını düşünerek bu projenin kendilerini sevindirdiğini dile getiriyor.

KOMPLEKS YÜKSELMEYE BAŞLADI

1800 kişilik spor salonunu hizmete açıldığında gençlerin uğrak merkezi ve amatör kulüplerinde vazgeçilmezi olacak. Yükselmeye başlayan yapının bodrum kat 2'nci kısım 1'inci kısım kolonlarının demir ve kalıp imalatı tamamlandı. 2'nci kısım bodrum kat perdeleri ve 1'inci kısım kolonlarının demir ve kalıp imalatı tamamlandı. Bodrum kat 2'nci kısmın perde betonu ve bodrum kat 1'inci kısım kolon betonu dökülecek. Bodrum perdeleri demir ve kalıp imalatına devam edilecek.

BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI

Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkân verecek. Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak.

BİN 800 KİŞİLİK TRİBÜN

Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası,güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-wc alanları, engelli soyunma- duş-wc alanları ve depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak.?