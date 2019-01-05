Darıca Spor Salonundan 30 Bin Genç Yararlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca'da inşa ettiği bin 800 kişilik dev spor kompleksi, ilçede yaşayan 30 bin gence hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca'da inşa ettiği bin 800 kişilik dev spor kompleksi, ilçede yaşayan 30 bin gence hizmet verecek.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca'da dev bir spor salonu inşa ediyor. Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. 220 bin nüfuslu Darıca ilçesinde yaşayan 15-25 yaş aralığındaki ortalama 30 bin genci de bu dev kompleksten yararlanabilecek. Yükselmeye başlayan yapının bodrum katı 2. kısım, 1. kısım kolonlarının demir ve kalıp imalatı tamamlandı. 2. kısım bodrum kat perdeleri ve 1'inci kısım kolonlarının demir ve kalıp imalatı tamamlandı. Bodrum kat 2. kısmın perde betonu ve bodrum kat 1. kısım kolon betonu dökülecek. Bodrum perdeleri demir ve kalıp imalatına devam edilecek. Darıcalı vatandaşlar da bin 800 kişilik dev kompleksin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını düşünerek bu projenin kendilerini sevindirdiğini söylediler.



Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkan verecek. Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak. Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-lavabo alanları, engelli soyunma, duş ve tuvaletler ve depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak. - KOCAELİ

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