Darıca'ya modern spor kompleksi - Son Dakika
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Darıca'ya modern spor kompleksi

6 saat önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin daha fazla sporla buluşması için 600 metrekarelik alanda fitness ve dövüş sporlarının yapılacağı bir salonu hayata geçirdi.

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin daha fazla sporla buluşması için 600 metrekarelik alanda fitness ve dövüş sporlarının yapılacağı bir salonu hayata geçirdi.


Darıca Belediyesi, spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla ilçede fitness ve dövüş sporlarıyla ilgilenen gençlere yönelik yeni bir spor kompleksi hayata geçirildi. Nenehatun Mahallesi'nde yer alan Deniz Yıldızları Lisesi içerisinde bulunan Darıca Belediyesi Erkekler Havuzu'nun alt katı spor salonuna dönüştürüldü. Yaklaşık 600 metrekare alanda inşa edilen spor salonunda Darıcalılar, karate, 'muay thai' ve boks gibi sporların yanı sıra, fitness sporları da yapabilecek. Alt katı spor salonu ve üst katında da sauna ve buhar odasıyla birlikte yüzme havuzu bir arada faaliyet gösterecek. Böylece Darıcalılar modern bir spor kompleksine kavuşmuş olacak. Spor salonunda çalışmalar biterken sauna ve buhar odasının da kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile birlikte spor salonunu incelerken spora yatırıma devam edeceklerini söyledi. Darıca'nın bir spor şehri olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Burada Darıca'mızın yarınlarını teşkil edecek olan gençlerimizi ve çocuklarımızı yetiştireceğimiz bir spor salonu yaptık. Bokstan, karateye ve 'muay thai'ye kadar her türlü branşın olacağı, özellikle gençlere yönelik bir çalışma başlattık. Spor salonunun üst katında yer alan yüzme havuzunun bulunduğu yere sauna ve buhar odası da yaparak burayı tam anlamıyla bir spor kompleksine dönüştüreceğiz. Korona virüs salgını bittikten sonra tüm Darıcalı hemşerilerimizi spor yapmaya ve yüzme havuzuna bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 01:50 Kaynak: İHA

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