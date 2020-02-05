Darıcalı karateci Avrupa Şampiyonasında ter dökecek

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Kutay Gökalp Gençler ve 21 Yaşaltı Avrupa Karate Şampiyonası'nda sahneye çıkacak.



Aralık ayında Kocaeli'de yapılan Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Milli Takım seçmelerinde tatamiye çıkan Milli Sporcumuz Kutay Gökalp, Ümit Erkekler +70 Kilogramda zorlu rakiplerini geride bırakarak Milli Takım kadrosuna girmeyi başarmıştı. İlk kez Avrupa arenasına çıkacak olan Gökalp, 7-9 Şubat tarihlerinde Macaristan'ın Başkenti Budapeşte ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvada ülkemizi ve kentimizi temsil edecek. Hocası Adnan Şamdan, son yıllarda elde edilen başarıları Kutay Gökalp ile sürdürmek istediklerini belirterek, 21 Yaş altı kategorisinde bir Avrupa şampiyonluğunu daha kazanmak istediklerini belirtti.



Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ise iddialı olduklarına vurgu yaparak, "Darıcamızı Atletizm ve Karate'de bir marka haline getirdik. A Milli Takım Sporcumuz Eray Şamdan, Olimpiyat mücadelesini devam ettiriyor ve Tokyo için büyük avantaj elde etmiş durumda. Bu kez sırada Genç sporcumuz Kutay Gökalp var. İlk defa Avrupa Şampiyonası'na gidecek Kutay Gökalp ile madalya hedefliyoruz ve Darıcamıza bir başarıyı daha getireceğimize inanıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık'ın destekleri, Antrenörlerimiz Adnan Şamdan ve Ahmet Akçay'ın özverili çalışmalarıyla Ay Yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da genç sporcuya başarılar dileyerek, "Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü olarak başarı çıtamızı sürdürmek istiyoruz. Milli Sporcumuza Avrupa Şampiyona'sında başarılar diliyorum. Darıca Belediyesi olarak gençlerin başarılı olması için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Darıca'ya ve ülkemize bir madalya daha geleceğine yürekten inanıyorum. Gençlerimizin başarısı bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Onların başarısı bizi daha çok motive ediyor" diye konuştu. - KOCAELİ