Darıcalı karateciler milli takımda

Rize'de düzenlenecek olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda Darıca Belediyesi Eğitim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nden 11 sporcu milli takım için ter dökecek.



Rize'de 23-25 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasına Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübünden 11 sporcu ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Şampiyonaya katılacak olan Muhammet Emin Akçay, Ahmet Berke Ertan, Kutay Gökalap, Aleyna Atasert, Gizem Özdemir, İclal İbiş, Halit Tamyüksel, Volkan Aydın, Betül Umur, Sıla İsbir ve Zeynep Kocaman'dan oluşan sporcular kulüp antrenörleri Adnan Şamdan ve Ahmet Akçay eşliğinde şampiyona hazırlıklarını tamamdı. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını ifade etti.



Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, milli takımı adına 11 sporcuyla mücadele edecekleri şampiyonadan madalyalarla ayrılacaklarına olan inancını dile getirerek, "Bugüne kadar ülkemizi birçok uluslararası şampiyonada en iyi şekilde temsil eden sporcularımız, bu şampiyonada da milli forma altında başarılı sonuçlar elde edeceklerdir" diyerek Başkan Bıyık'a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ