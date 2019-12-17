Darıcalı Milli karateciden 3 madalya birden - Son Dakika
Son Dakika Spor Darıcalı Milli karateciden 3 madalya birden - Son Dakika Spor

Darıcalı Milli karateciden 3 madalya birden

6 saat önce

Kocaeli Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün milli karatecisi Balkan Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda madalya kazanarak gurur yaşattı.

Darıcalı Milli karateciden 3 madalya birden, System.String[]

Kocaeli Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün milli karatecisi Balkan Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda madalya kazanarak gurur yaşattı.


Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü aldığı başarılı sonuçlarla ve yetiştirdiği sporcularla karate dalında adından sıkça söz ettiriyor. 13-15 Aralık 2019 tarihlerinde Makedonya'da düzenlenen Balkan Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün milli karatecisi Eren Adil Yılmazer, 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak gurur yaşattı. Milli sporcu Yılmazer 75 kg büyükler kategorisinde 1., 21 yaş altı gençler kategorisinde 2. olurken takımlar maçında da 1. olarak şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş madalya ile tamamladı.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün milli karatecisi Eren Adil Yılmazer'i ve Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül'ü makamında ağırlayarak tebrik etti. Milli sporcunun başarılarının devamını dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Sporcularımızın aldığı başarılı sonuçlar bizi gururlandırıyor. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek. Darıca'da spor yapmayan genç kalmasın istiyoruz. Eğitim Spor Kulübümüzü daha da geliştirerek farklı branşları da bünyemize katarak daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Darıca'dan çıkan gençlerimizin uluslararası alanda daha fazla yer alması ve başarılı olması adına üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bir kez da kulübümüzün başkanı ve antrenörler başta olmak üzere sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli, Darıca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı
Mircea Lucescu, Santos yolunda! Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında

Son Dakika Haberleri
19:25 Cengiz Ünder, Roma'dan Sevilla'ya mı geçiyor? | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
19:21 Zonguldaklı judocular Azerbeycan'da kampa giriyor - Son Dakika Spor
19:20 Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 4 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
19:15 Gençlik Oyunları'nda çifte heyecan - Son Dakika Spor
19:15 Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
19:09 Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor! - Son Dakika Spor
17:57 İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:36:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Darıcalı Milli karateciden 3 madalya birden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]