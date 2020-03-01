Darıcalılar'dan Kitap Fuarı'na yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darıcalılar'dan Kitap Fuarı'na yoğun ilgi - Son Dakika

Darıcalılar'dan Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

6 saat önce

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1 milyon kitabın yer aldığı 1. Darıca Kitap Fuarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Darıcalılar'dan Kitap Fuarı'na yoğun ilgi, System.String[]

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1 milyon kitabın yer aldığı 1. Darıca Kitap Fuarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında düzenlenen 1.Darıca Kitap Fuarı, kapılarını açtığı günden beri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sadece Darıcalıların değil bölgede yaşayan vatandaşların da katılım gösterdiği Kitap Fuarında 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitabın yer alıyor. Cuma günü kapılarını açan Kitap Fuarı, hafta sonu adeta ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda vatandaş aileleriyle birlikte yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek sevdikleri yazarların kitaplarını aldı.


Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi yanında yaklaşık bin metrekare alanda gerçekleşen Kitap Fuarı, hafta içi 09.00-20.00 ve hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret ediliyor. Konferanslar, söyleşiler ve imza günleri etkinliği ile kitapseverlere fuar deneyimi yaşatacak olan Darıca Kitap Fuarı, Mete Yarar, Cansu Canan Özgen, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Şimşirgil ve Alişan Kapaklıkaya gibi birçok tanınmış yazara ev sahipliği yapacak. - KOCAELİ

Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:13 Kaynak: İHA
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