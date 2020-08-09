Darina, takımla antrenmanlara başladı - Son Dakika

Darina, takımla antrenmanlara başladı

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının yeni transferi Rus kaleci Darina Shulega, takımla antrenmanlara başladı.

Darina, takımla antrenmanlara başladı, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının yeni transferi Rus kaleci Darina Shulega, takımla antrenmanlara başladı. Yeni transferi değerlendiren antrenör Sertan Sarpaş, "Genç kalecilerimize örnek bir transfer yaptık. Diğer kalecilerimize model olacak ve gelişimlerine katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da EHF kupasında temsil edecek Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin iddialı takımlarından Muratpaşa Belediyespor, salon antrenmanlarına başladı. Yeni sezon hazırlıklarına Düzlerçamı Milli Parkı Güver Uçurumu'nda uzun mesafeli koşu antrenmanlarıyla açan Paşanın Meleklerinde yeni transfer Rus kaleci Darina Shulega da takımla birlikte çalışmalara başladı.

24 yaşındaki Rus milli kaleci Darina, antrenmandaki hızıyla dikkat çekerken takımla sağladığı uyum da teknik ekibi memnun etti. Antrenör Sarpaş, Güver Uçurumu'nda başladıkları yeni sezon hazırlıklarına 4x4 Spor Merkezi'nde kuvvet, dayanıklılık ve sürat testleriyle devam ettiklerini söyledi. Bu testlerde ortaya çıkan verilerle antrenman programını yeniden düzenlediklerini belirten Sarpaş, "Şimdi de salonda toplu adaptasyon, pas, top tutma gibi yetenekleri düzeltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Tüm transferlerin takıma katıldığını ve oyuncuların oldukça istekli olduğunu belirten Sarpaş, yeni transfer Darina Shulega'nın hem takıma büyük katkısı olacağını hem de takımdaki genç kaleciler için iyi bir örnek olacağını söyledi. Sarpaş, "Genç kalecilerimize örnek bir transfer yaptık. Diğer kalecilerimize model olacak ve gelişimlerine katkı sağlayacaktır" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 13:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Darina, takımla antrenmanlara başladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Patlamanın ardından Lübnan'da sular durulmuyor! Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Bakırköy ve Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 4 kişi gözaltına alındı Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti         
16:35
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu         
16:18
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır         
16:11
Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek         
15:43
Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor         
15:23
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi         
15:03
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti         
15:01
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek         
14:47
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı         
14:38
Fedor Smolov, Fenerbahçe'yle anlaştığına yönelik çıkan haberleri yalanladı Fedor Smolov, Fenerbahçe'yle anlaştığına yönelik çıkan haberleri yalanladı         
14:38
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı         
13:00
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor         
12:21
Ukraynalı Model Daria Kyryliuk'tan sonra ikinci vaka! Genç kadın, kendisinin ve annesinin eğlence mekanında darbedildiğini iddia etti Ukraynalı Model Daria Kyryliuk'tan sonra ikinci vaka! Genç kadın, kendisinin ve annesinin eğlence mekanında darbedildiğini iddia etti         
11:21
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti         
09:48
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı         
09:23
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi         
08:25
Dilenci, Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı         
07:44
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi         
06:27
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu         
05:35
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı         
23:35
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı         
22:47
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi         
22:39
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde         
22:05
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor         
20:53
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi         
19:42
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi         
19:37
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi         
17:14
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı         
15:38
Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak         
15:10
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır         
15:02
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2020 20:03:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Darina, takımla antrenmanlara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei