Dario Costa'nın 'Tünel Geçişi' rekorlar kitabında

Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa bir kez daha ilki başardı. İtalyan pilot, 'Tunnel Pass' projesinde, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 Tünelleri'nden 43.44 saniyede geçerek dünyada havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Dario Costa, 4 Eylül Cumartesi gün doğumunda Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak bir dünya rekoruna imza attı. 43.44 saniye süren uçuşta İtalyan pilot, tamamen kemerli beton duvarlar ile çevrili olan tünellerin ilkinde usta bir kalkış yaptıktan sonra iki tünel arasında bulunan açık hava boşluğundan geçti. İkinci tünelde saatte 245 km/s ortalama hıza ulaşan Dario Costa, 1.6 metreden az irtifadaki uçuşuyla ikinci tüneli de başarıyla geçti.

Özel olarak modifiye edilen Zivko Edge 540 yarış uçağı ile performans gösteren Costa, uçuşunu 4 Eylül Cumartesi günü saat 06: 43'te gerçekleştirdi. Tünel içerisinde yüksekliğin kısıtlı olması nedeniyle yerden ancak 110 ila 140 cm kadar yükseklikte gerçekleştirdiği uçuşta Dario Costa, iki kanat ucu ve tünel duvarları arasında yaklaşık 4 metrelik dar bir mesafeyi yönetmeyi başardı. Milimetrik incelikte el hareketleri ve ustalıklı bir direksiyon hakimiyeti gerektiren uçuşun en kritik anlarından biri ise, tüneller arasındaki 360 metrelik boşluktu. Costa, ikinci tünelin alçak ve dar ağzından içeri girmeye hazırlanırken, uçağı da yandan gelen rüzgara maruz kaldı. Buna rağmen kontrolünü kaybetmeyen Dario Costa performansını hatasız tamamlayarak, başarısını 360 derecelik ünlü dönüşü ile kutladı. Dario Costa, bu dikkat çekici performansı ile 'Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu' Guinness Dünya Rekoru'nu da kırmış oldu.

Costa'nın nefes kesici Tunnel Pass projesindeki mentörlüğünü, bir havacılık efsanesi olan Macar gösteri ve yarış pilotu Red Bull sporcusu Peter Besenyei üstlendi. Dario Costa, gerçekleştirdiği muhteşem performansının ardından "Tünel Geçişi'nin en zorlu kısmı tünelin sadece bir çıkışı olmasıydı. Daha önce ben de dahil kimse bir tünelin içinde uçmayı denememişti. O sebeple kafamda her şeyin beklenildiği gidip gitmeyeceği konusunda büyük bir soru işareti vardı. Dolayısıyla bu geçişi yapabilmek hem büyük bir rahatlama hem de büyük ama çok büyük bir mutluluk. Benim için bir rüyanın daha gerçeğe dönüşmesiydi. Motoru ilk çalıştırdığım andan itibaren bu işi hakkıyla yapmam gerektiğini biliyordum. Kafamda tasarladığım tüm adımları takip ettim. Tünele ilk girdiğim anda yan rüzgar nedeniyle uçak sağa kaydı. İşte o anda her şey benim için yavaşladı. Uçağı yeniden eski konumuna getirmeye odaklandım. Sonra her şey aklımda hızlanmaya başladı. Şöyle bir geriye baktığımda bu proje inanılmaz bir yolculuktu. Çok duygusaldı. Bu sadece Dario Costa'nın yaptığı bir uçuş değildi. Bu, 40 kişinin hayata geçirdiği bir projeydi. Bu tür performanslarda ancak çok çalışarak başarıya ulaşabilirsiniz. Çok çalışmamızın karşılığını da aldık. Benim için bu, gerçekten büyük hayaller kurabileceğinizin ve çaba harcarsanız başarabileceğinizin kanıtıdır" dedi. - İSTANBUL