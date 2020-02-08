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Dario Melnjak 2 yıl daha Çaykur Rizespor'da
13 dakika önce
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:33 Kaynak: DHA
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Çaykur Rizespor'un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Dario Melnjak ile sözleşme yenilendi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dario Melnjak, sportif direktör Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini 2022 yılına kadar Çaykur Rizespor'a bağladı.
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