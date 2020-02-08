Dario Melnjak 2 yıl daha Çaykur Rizespor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Dario Melnjak 2 yıl daha Çaykur Rizespor'da - Son Dakika Spor

Dario Melnjak 2 yıl daha Çaykur Rizespor'da

13 dakika önce

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Dario Melnjak 2 yıl daha Çaykur Rizespor'da, System.String[]

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Çaykur Rizespor'un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Dario Melnjak ile sözleşme yenilendi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dario Melnjak, sportif direktör Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini 2022 yılına kadar Çaykur Rizespor'a bağladı.


Çaykur Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:33 Kaynak: DHA
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