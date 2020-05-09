Dario Melnjak: "Bana sorsalar 'Lige yarın başlayalım.' derim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Dario Melnjak: 'Bana sorsalar 'Lige yarın başlayalım.' derim' - Son Dakika Spor

Dario Melnjak: "Bana sorsalar 'Lige yarın başlayalım.' derim"

6 saat önce

Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Çaykur Rizespor'daki performansıyla beğeni toplayan ve Hırvatistan Milli Takımı'na çağrılan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dario Melnjak:

Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Çaykur Rizespor'daki performansıyla beğeni toplayan ve Hırvatistan Milli Takımı'na çağrılan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Melnjak'a çeviri konusunda kulüp tercümanı Rıdvan Erdem eşlik etti.


Yaklaşık 50 günlük sosyal izolasyon sürecinde evde kalarak kendisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını anlatan Melnjak, yemek yapma ve dil öğrenmeye eğildiğini kaydetti.


Salgın sürecinde takımdan ayrı kaldığı zamanı değerlendiren mavi-yeşilli futbolcu, "Takımla olmadan antrenman yapmak biraz zorlayıcı olabiliyor. Çünkü takımla antrenman yapmak ile tek başına çalışmak aynı şey değil. Kondisyon açısından farklılık olabiliyor. Kulübümüz ve antrenörlerimiz bu konuda bize fazlasıyla yardımcı oluyor. En azından mevcut kondisyonumuzu korumamız açısından bize çok ciddi yardımları dokunuyor. Bu anlamda iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.


Dario Melnjak, pandemi sürecinde Türkiye'den ayrılmadığını anlatarak, "Rize'de kaldım. Bu hem benim hem de ailem için en iyisiydi. Ligler ve antrenman süreçlerinin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili haber bekliyorduk. Türkiye'de kendimi daha güvende hissettim. O yüzden Rize'de kalmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.


Koronavirüsten en çok etkilenen ABD, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve Türkiye'de salgınla mücadelenin olumlu seyrettiğini belirten Melnjak, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Durum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bence yavaş yavaş pandeminin sonlarına doğru geliyoruz. Bir süre sonra normal hayatımıza döneceğiz. Tabii ki normal hayatımıza döndükten sonra bile uymamız gereken kurallar olacak. Bunlara uyduğumuz takdirde bu süreci en kısa sürede bitireceğimizi düşünüyorum. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de insanlar buna çok özen gösteriyor."


"Bana sorsalar 'Lige yarın başlayalım.' derim"


Dario Melnjak, liglerin haziran ayının ortasında yeniden başlamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.


İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Melnjak, "Kesinlikle çok mutluyum. Takımla bir araya gelmek, antrenman yapmak bile benim moralimi çok yükseltti. Bana sorsalar 'Lige yarın başlayalım.' derim ama insanların sağlığı çok daha önemli. Bu süreci de bir an önce atlatıp herkesin sağlığı iyiye gittikçe umarım lige 35 gün içinde başlarız." şeklinde görüş belirtti.


"Türkiye'ye geldiğimde doğru bir karar verdiğimi fark ettim"


Hırvat futbolcu, transferinden önce Türkiye'de futbol oynamayı çok istediğini, geldikten sonra da doğru karar verdiğini anladığını bildirdi.


Çaykur Rizespor'da 1,5 sezona yaklaşan kariyerini değerlendiren Melnjak, şunları kaydetti:


"Buraya gelmeden evvel Türkiye'de futbol oynamak istiyordum. Çok istediğim için geldim. Burada oynamaya başladıktan sonra doğru bir karar verdiğimi fark ettim. Daha sonra milli takıma yükseldim. Hem milli takımdaki yerimi sağlamlaştırmak hem de beni izleyen ve beğenen insanlara saygı göstererek onların sevgisine layık olmak istiyorum. Daha da üst düzey performans göstermeyi hedefliyorum."


"Bu aranın bize çok faydalı olacağını düşünüyorum"


Karadeniz temsilcisinin sol beki, koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın kendilerine iyi geleceğini söyledi.


Ligde küme düşme hattında bulunduklarını hatırlatan Melnjak, "Son 2 ay iyi sonuçlar alamadık ve bizim için iyi geçmedi. Ancak bu aranın bize çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hem takım hem de bireysel anlamda kendimizi geliştirip daha iyi duruma getirecek bir zaman yakaladık. Bu sürenin takım bütünlüğümüzü yeniden oluşturma ve geliştirme, arkadaşlığımızı yeniden perçinleme anlamından bize faydası olacaktır. Kalan maçlarda olabildiğince iyi oynayıp, bu işi sezon sonuna bırakmadan ligde kalmayı garantileyeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


Transfer açıklaması


Melnjak, Türkiye'den büyük kulüplerden transfer teklifi almadığını belirtti.


Futbola odaklandığını ve diğer işleri menajerine bıraktığını anlatan Melnjak, "Her futbolcu her zaman daha büyük takımlarda oynamak ister. Bence herkesin bir hedefi olmalı. Her zaman daha iyisini hedeflemelisiniz. Herhangi bir görüşme ve teklif olmadı. İşin o kısmını menajerime bırakıyorum ve sadece futboluma odaklanıyorum. Geri kalan işleri menajerim hallediyor." değerlendirmesinde bulundu.


Tecrübeli futbolcu, transferde adının büyük takımlarla geçmesinin kendisini olumlu etkilediğini dile getirerek, şöyle konuştu:


"Bu durum beni olumlu etkiliyor, daha çok çalışmaya ve daha iyisini yapmaya itiyor. Bunlar, motive olma açısından benim için çok önemli. Bu, aynı zamanda arkamda ne kadar büyük bir desteğin olduğunu görmemi sağlıyor. Eğer isminiz büyük takımlarla anılıyorsa bu birilerinin sizi gerçekten beğendiği anlamına geliyor. Aynı zamanda mevcut yerinizde de çok ciddi destek alıyorsunuz demektir."


"Çay konusunda Rize çok önde"


Dario Melnjak, Rize'nin doğası ve insanlarından övgüyle bahsederek, çayın en iyisinin Rize'de içildiğini söyledi.


Koronavirüs salgınından önce neredeyse her gün şehir merkezinde vatandaşların arasında zaman geçirdiğini anlatan Melnjak, şunları kaydetti:


"Buradaki doğa çok güzel. Her gün çok olumlu mesajlar alıyorum. Pandemiden önce her gün şehir merkezine gidiyordum. Orada insanlarla sohbet etme şansımız oluyordu. Genelde insanlar Türkçe konuşuyorlar ama ben de Türkçe cevap vermeye çalışıyordum. Buradaki insanlar bizi çok seviyorlar ve bize çok ciddi bir şekilde misafirperver davranıyorlar. Bu da maçlarda bana güç katıyor. Ayrıca günlük hayatımı da çok olumlu etkiliyor. Özellikle burada çok güzel yemekler var. Bunun haricinde çay konusunda Rize'nin çok önde olduğunu söyleyebilirim. Burada çok güzel çay tüketiyoruz. İnsanlar da çok sıcakkanlı. Bu yüzden burada olduğum için çok mutluyum."


Türkçe öğrenme çalışmalarıyla ilgili, "Türkçe öğrenmem iyiye gidiyordu ancak bu arada kimseyle görüşemediğim için pratik yapamadım. O yüzden önce pratik yapmalıyım. Daha iyi duruma gelince Türkçe mesaj vermek isterim." diye konuşan Melnjak, Türkçe olarak da "Hep beraber", "Büyük Rizespor" ve "İyi geceler" ifadelerini kullandı.


Çaykur Rizesporlu futbolcu sözlerini, "Bu röportajı izleyen bütün insanlara en iyi dileklerimi yolluyorum. Umarım her şey herkes için çok güzel olur." diyerek tamamladı.

Rizespor, Türkiye, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:36 

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