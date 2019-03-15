Dario Moreno Aslında Kim

Zengin yada fakir olarak doğacağımıza biz karar veremeyiz.

Zengin yada fakir olarak doğacağımıza biz karar veremeyiz.



Dünyaya geldiğimizde, kendimizi hayatın bizim için hazırladığı yaşam döngüsünde buluruz. Hayatta olan, bitene aklımız ermeye başladığında ise,



Gerçeklerle yüz yüze kalıp, elimizde kalanlarla yolumuza devam etmeye çalışırız.



Bazı şeyler yetmediğinde, yitip gittiğinde,



Elimizden geleni yaparız ama bir türlü olmadığını görürüz.



İşte o zaman hayaller anlam kazanmaya başlar ömrümüzde...



Çok az insan büyük hayallerinin ötesine geçmeyi başabilmiştir.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Beyaz Ette Soruşturulan 19 Firma İçin Karar Verildi! İşte Ceza Alanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Mitinginde Oylama Yaptı: İşte Demokrasi Bu

Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm

Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü