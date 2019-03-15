Son Dakika Haberleri: Dario Moreno Aslında Kim

Dario Moreno Aslında Kim

1 saat önce

Zengin yada fakir olarak doğacağımıza biz karar veremeyiz.

Zengin yada fakir olarak doğacağımıza biz karar veremeyiz.

Dünyaya geldiğimizde, kendimizi hayatın bizim için hazırladığı yaşam döngüsünde buluruz. Hayatta olan, bitene aklımız ermeye başladığında ise,

Gerçeklerle yüz yüze kalıp, elimizde kalanlarla yolumuza devam etmeye çalışırız.

Bazı şeyler yetmediğinde, yitip gittiğinde,

Elimizden geleni yaparız ama bir türlü olmadığını görürüz.

İşte o zaman hayaller anlam kazanmaya başlar ömrümüzde...

Çok az insan büyük hayallerinin ötesine geçmeyi başabilmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:50 Kaynak: Youtube

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