Darısı sizin başınıza! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Darısı sizin başınıza! - Son Dakika Magazin

Darısı sizin başınıza!

6 saat önce

Pazartesi günü sade bir törenle dünyaevine giren sanatçı Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani balayı için Roma'yı tercih etmişti.

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Pazartesi günü sade bir törenle dünyaevine giren sanatçı Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani balayı için Roma'yı tercih etmişti. Şehrin ünlü meydanlarını gezen çift kısa bir tatilin ardından İstanbul'a dönecek


Hazer Amani bu fotoğrafı "Darısı sizin başınıza" notuyla paylaştı.

Hazer Amani, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:03 
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