Pazartesi günü sade bir törenle dünyaevine giren sanatçı Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani balayı için Roma'yı tercih etmişti. Şehrin ünlü meydanlarını gezen çift kısa bir tatilin ardından İstanbul'a dönecek



Hazer Amani bu fotoğrafı "Darısı sizin başınıza" notuyla paylaştı.