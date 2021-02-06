Dark Passage 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Dark Passageyeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?

DARK PASSAGE 2021 YENİ LOL KADROSU

2021 Kış Mevsimi Dark Passage kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:

Üst Koridor : Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya

Ormancı : Tayfun "Typhoon" Gümüş

Orta Koridor : Emre "Kofte" Akça

Alt Koridor : Samet "Coldraa" Safran

Destek : Alihan "Pbd" Ocaklı