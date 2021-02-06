League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Dark Passageyeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?
2021 Kış Mevsimi Dark Passage kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:
Üst Koridor : Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya
Ormancı : Tayfun "Typhoon" Gümüş
Orta Koridor : Emre "Kofte" Akça
Alt Koridor : Samet "Coldraa" Safran
Destek : Alihan "Pbd" Ocaklı
Son Dakika › Gamegar › Dark Passage 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor? - Son Dakika