Dark Passage Free Fire Sahnesine Giriş Yaptığını Duyurdu!

Dark Passage Free Fire sahnesine resmi olarak giriş yaptığını duyuranTürk Espor organizasyonlarından Dark Passage Free Fire kadrosunun Nimo TV sponsorluğunda kurulduğunu da ayrıca belirtti.Tecrübeli takım, Free Fire kadrosunun Nimo TV sponsorluğunda kurulduğunu da ayrıca belirtti.

Kadroda bulunan isimler ise şöyle:

Abdurrahman "APOS" Özbay

Arda "ARDA" ÖZ

Miraç Taha "MİRO" Koç

Mustafa "MUSTİ" Altınsoy

PUBG Mobile ve Free Fire Mobil Espor'da Hız Kazandı

Bildiğiniz gibi mobil espor geliştikçe takımların çoğu da bu sektöre girmeye hazırlanıyor. Özellikle PUBG Mobile ve Free Fire'ın ardından Wild Rift'in de gelmesi ile mobil espor sektörü büyük önem ve hız kazanmış durumda. Yurtdışında çoğu takım bu oyunların kadrosunu duyururken ve turnuvalara hazırlanırken Türk espor organizasyonlarının da hazırlıklara başladığını görüyoruz.

2003 Yılında kurulan köklü espor organizasyonu DP,Free Fire ile birlikte League of Legends, LoL Akademi ve VALORANT'dan sonra yeni bir oyun dalına da adım atmış oldu.