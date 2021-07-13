Dark Passage Free Fire Sahnesine Giriş Yaptığını Duyurdu! - Son Dakika
Üye Girişi

Dark Passage Free Fire Sahnesine Giriş Yaptığını Duyurdu!

14.07.2021 04:17
Dark Passage Free Fire Sahnesine Giriş Yaptığını Duyurdu!

Türk Espor organizasyonlarından Dark Passage Free Fire kadrosunun ark Passage Free Fire sahnesine resmi olarak giriş yaptığını duyurdu.

Dark Passage Free Fire sahnesine resmi olarak giriş yaptığını duyuranTürk Espor organizasyonlarından Dark Passage Free Fire kadrosunun Nimo TV sponsorluğunda kurulduğunu da ayrıca belirtti.Tecrübeli takım, Free Fire kadrosunun Nimo TV sponsorluğunda kurulduğunu da ayrıca belirtti.

Kadroda bulunan isimler ise şöyle:

  • Abdurrahman "APOS" Özbay
  • Arda "ARDA" ÖZ
  • Miraç Taha "MİRO" Koç
  • Mustafa "MUSTİ" Altınsoy

PUBG Mobile ve Free Fire Mobil Espor'da Hız Kazandı

Bildiğiniz gibi mobil espor geliştikçe takımların çoğu da bu sektöre girmeye hazırlanıyor. Özellikle PUBG Mobile ve Free Fire'ın ardından Wild Rift'in de gelmesi ile mobil espor sektörü büyük önem ve hız kazanmış durumda. Yurtdışında çoğu takım bu oyunların kadrosunu duyururken ve turnuvalara hazırlanırken Türk espor organizasyonlarının da hazırlıklara başladığını görüyoruz.

2003 Yılında kurulan köklü espor organizasyonu DP,Free Fire ile birlikte League of Legends, LoL Akademi ve VALORANT'dan sonra yeni bir oyun dalına da adım atmış oldu.

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500
SPOR Milot Rashica: Kazanmaya devam edeceğiz SPOR Milot Rashica: Kazanmaya devam edeceğiz

oyunlar, Espor, Mobil, Türk, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Dark Passage Free Fire Sahnesine Giriş Yaptığını Duyurdu! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
21:12 Yasak Elma'nın yeni bölümü, Taksim'de yaşanan terör saldırısı sebebiyle yayınlanmadı
20:29 6'lı masadan 8'inci toplantı sonrası ortak bildiri: Masanın genişlemesini görüştük
20:16 Hindistan'da yeni doğan keçinin görüntüsü büyük şok yarattı! Köylüler, yavru keçiyi görmek için ahıra akın etti
19:16 Messi'nin Katar'daki fotoğrafı sosyal medyayı salladı! "Kafaya koydu, Dünya Kupası'nı alacak"
19:12 Sosyal medya hesabından harita üzerine bomba işaretiyle geri sayım sayacı koyan şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı
18:40 Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı
18:40 Ünlü oyuncu Cansel Elçin, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuş
18:40 Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'na ateş püskürdü: Sen sustuğun için insanlar ölüyor
18:17 İstiklal Caddesi'ndeki bankların sökülmesine İBB Başkanı İmamoğlu'ndan tepki: Saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım
16:57 İneğin boynuz darbeleriyle öldüğü iddia edilen kişinin oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 21:46:55. #1.12#
SON DAKİKA: Dark Passage Free Fire Sahnesine Giriş Yaptığını Duyurdu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement