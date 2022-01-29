Dark Souls Nightfall modu oyunu baştan yaratıyor - Son Dakika
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Dark Souls Nightfall modu oyunu baştan yaratıyor

29.01.2022 17:20
Dark Souls Nightfall modu oyunu baştan yaratıyor

Bir grup mod geliştiricisi Dark Souls Nightfall moduyla Souls serisinin ilk halkasını yeni bir boyuta taşıyor. Detaylar haberimizde.

Dark Souls serisi yıllar içerisinde zorlayıcı dövüş sistemi, başarılı harita tasarımları ve büyüleyici dünyası sayesinde oyuncuların gönlünde taht kurdu. Baş düşman dövüşleriyle oyun dünyasının en unutulmaz deneyimlerini vadeden oyun serisi, özellikle ilk halkasıyla milyonlarca oyuncudan geçer not almayı başardı.

Bir grup mod geliştiricisi ise Dark Souls'un sunduğu dünyayı büyük oranda elden geçiren yeni bir mod ile çıkageldi. "Doğrudan bir devam oyunu" olarak nitelendirdikleri bu mod ise Grimrukh ve ekibi tarafından geliştirildi.

Dark Souls Nightfall modu oyunu baştan yaratıyor

Dark Souls Nightfall oyunda halihazırda bulunan düşmanları, bölgeleri ve hikaye içeriklerini kullanarak yeni bir deneyim sunuyor. Modun geliştiricileri Nigthtfall hakkında aşağıdaki ifadeleri kullandı.

Bu açıklamayla beraber modun demo sürümü Nexus Mods üzerinde yerini aldı. Oyunlara dair yüzlerce modun bulunduğu Nexus Mods sitesinde modun tanıtım sayfasına ulaşabilir ve ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Bu bağlantıda yer alan Descriptions sekmesinde modun nasıl yükleneceğine dair oluşturulan rehbere göz atabilirsiniz. Bununla beraber modun stabil bir şekilde çalışması için Steam kütüphanenizde Dark Souls: Remastered'a sahip olmadığınız gerektiğini de belirtelim. Aynı zamanda temel oyun dosyalarına başka bir mod yüklememenizde fayda var. Hiçbir şekilde değiştirilmemiş temiz bir oyun dizinine modu yükleyebilirsiniz.

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Oyun dünyasının en zor oyunları olarak bilinen Souls serisinin geliştirici koltuğunda FromSoftware oturuyor. Geliştirici firma önümüzdeki ay souls oyunlarındaki formüle sahip olan Elden Ring adlı yeni oyununu piyasaya sürecek.

Dark Souls: Nightfall demo sürümünü gösteren bir oynanış videosuna aşağıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: SaveButonu

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