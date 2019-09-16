Son Dakika Haberleri: Dark Waters Filmi
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Dark Waters Filmi

1 saat önce

Dark Waters filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dark Waters filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Robert Bilott, işinde oldukça başarılı olan bir avukattır. Aldığı yeni dava, toplumu yakından ilgilendirir. Giderek artan ve nedeni açıklanamayan ölüm vakalarını araştıran Robert Bilott, yaşananların arkasında dünyanın en büyük şirketlerinden birinin olduğunu keşfeder. Olayı iyice araştırmaya başlayan Robert, gerçekleri ortaya çıkarmak için geleceğini, ailesini ve kendi yaşamını riske atar.

Yönetmen: Todd Haynes

Senaryo: Mario Correa

Oyuncular: Anne Hathaway, Mark Ruffalo, William Jackson Harper, Bill Pullman, Tim Robbins, Victor Garber, Mare Winningham, Bill Camp, Louisa Krause, Daniel R. Hill, Kevin Crowley, Marc Hockl, Denise Dal Vera, Lisa DeRoberts, Brian Gallagher, Scarlett Hicks, Abi Van Andel, Lea Hutton Beasmore, Tyler Craig, Matt Hudson, Jeffrey Grover, Lyman Chen, Courtney DeCosky, Wynn Reichert, Barry G. Bernson, Amy Morse, Caleb Dwayne Tucker, Trenton Hudson, Chaney Morrow, Harrison Sheckler, Barry Mulholland

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Dark Waters

Yapımcı Firma: Killer Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

Vizyon Tarihi: 06.12.2019


Dark Waters Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Anne Hathaway, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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