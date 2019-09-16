Dark Waters Filmi

Robert Bilott, işinde oldukça başarılı olan bir avukattır. Aldığı yeni dava, toplumu yakından ilgilendirir. Giderek artan ve nedeni açıklanamayan ölüm vakalarını araştıran Robert Bilott, yaşananların arkasında dünyanın en büyük şirketlerinden birinin olduğunu keşfeder. Olayı iyice araştırmaya başlayan Robert, gerçekleri ortaya çıkarmak için geleceğini, ailesini ve kendi yaşamını riske atar.
Yönetmen: Todd Haynes
Senaryo: Mario Correa
Oyuncular: Anne Hathaway, Mark Ruffalo, William Jackson Harper, Bill Pullman, Tim Robbins, Victor Garber, Mare Winningham, Bill Camp, Louisa Krause, Daniel R. Hill, Kevin Crowley, Marc Hockl, Denise Dal Vera, Lisa DeRoberts, Brian Gallagher, Scarlett Hicks, Abi Van Andel, Lea Hutton Beasmore, Tyler Craig, Matt Hudson, Jeffrey Grover, Lyman Chen, Courtney DeCosky, Wynn Reichert, Barry G. Bernson, Amy Morse, Caleb Dwayne Tucker, Trenton Hudson, Chaney Morrow, Harrison Sheckler, Barry Mulholland
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Dark Waters
Yapımcı Firma: Killer Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 06.12.2019
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