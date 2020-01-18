Darko Kovacevic'e silahlı saldırıyı eski takım arkadaşı yaptırmış! - Son Dakika
Son Dakika Spor Darko Kovacevic'e silahlı saldırıyı eski takım arkadaşı yaptırmış! - Son Dakika Spor

Darko Kovacevic'e silahlı saldırıyı eski takım arkadaşı yaptırmış!

7 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Eski Sırp forvet Darko Kovacevic, geçtiğimiz hafta silahlı saldırıya uğramıştı.

Darko Kovacevic'e silahlı saldırıyı eski takım arkadaşı yaptırmış!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Eski Sırp forvet Darko Kovacevic, geçtiğimiz hafta silahlı saldırıya uğramıştı. Nihat Kahveci ile Real Sociedad'da birlikte oynayan Kovacevic, saldırıdan sağ kurtulmuştu.


Olayın ardından Sırbistan'dan flaş bir iddia geldi. Sırp basınının haberine göre Darko Kovacevic'e silahlı saldırıyı Olympiakos'tan eski takım arkadaşı Raul Bravo yaptırdı.


Raul Bravo'nun daha önceden de benzer işler yaptığı, İspanya'da şikeli maçlar, para aklama, suç örgütü ve yolsuzluk soruşturmaları açıldığı belirtlidi.


Sırbistan Futbol Federasyonu'nda görev alan Kovacevic'e neden saldırı düzenlendiği ise bilinmiyor. Kariyerinde Real Madrid ve İspanya Milli Takım formaları giyen Raul Bravo, 2017'de futbolu bırakmış ancak 2 ay önce İspanya amatör ligi takımlarından Gandia'ya transfer olmuştu.


Sırbistan Karadağ, Raúl González, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:51 
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