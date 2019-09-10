Son Dakika Haberleri: Darmanovic: "Batı Balkanlar'da iyi bir rekabet içindeyiz"
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Darmanovic: "Batı Balkanlar'da iyi bir rekabet içindeyiz"

1 saat önce

-Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'in soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

- Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'in soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Darmanovic: Batı Balkanlar'da iyi bir rekabet içindeyiz

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:16 Kaynak: AA
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