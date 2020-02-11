Darmanovic, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu - PODGORİCA - Son Dakika

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Darmanovic, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu - PODGORİCA
6 saat önce
Darmanovic 'in ortak basın toplantısındaki konuşması PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:08 Kaynak: AA
Darmanovic 'in ortak basın toplantısındaki konuşması
PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ortak basın toplantısı düzenledi.
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