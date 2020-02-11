Darmanovic, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu - PODGORİCA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darmanovic, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu - PODGORİCA - Son Dakika

Darmanovic, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu - PODGORİCA

6 saat önce

Darmanovic 'in ortak basın toplantısındaki konuşması PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ortak basın toplantısı düzenledi.

Darmanovic 'in ortak basın toplantısındaki konuşması

PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ortak basın toplantısı düzenledi.

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Darmanovic, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu - PODGORİCA

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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