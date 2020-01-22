Darp ederek gaspa 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Darp ederek gaspa 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika

Darp ederek gaspa 8 yıl 4 ay hapis

6 saat önce

Samsun'da geceleyin bir kişiyi darp ederek parasını aldığı iddia edilen şahıs yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Darp ederek gaspa 8 yıl 4 ay hapis, System.String[]

Samsun'da geceleyin bir kişiyi darp ederek parasını aldığı iddia edilen şahıs yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazinodan çıkan D.D.'yi takip ederek darp edip zorla parasını aldığı iddia edilen S.K.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz olarak yargılanan S.K., mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Cumhuriyet Meydanı, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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