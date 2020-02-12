Darp edildiklerini iddia eden çalışanlara iş yeri sahibinden suç duyurusu - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta bulunan eğlence mekanı Dorock XL'ın mülk sahibi olan ve 4'ü iş yeri çalışanı 5 kişiye dayak attığı iddia edilen Şahin Şeker ve oğlu Doğan Şeker, kendisine şantaj yaparak 3 milyon 500 bin lira istediklerini iddia ettiği çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Beşiktaş'ta faaliyet gösteren Dorock XL'ın mülk sahibi Şahin Şeker hakkında 4'ü çalışan 5 kişiye darp uyguladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Sosyal medyaya görüntülerinin düşmesi üzerine olaydan 50 gün sonra gözaltına alınan Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında Şeker'in "Basit yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 3 yıl 1 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 Haziran günü hakim karşısına çıkacak olan Şahin Şeker, avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla eski çalışanları Gaye A., Münir A. ve Özcan Ç. hakkında kendisine şantaj yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN SAYILAN VE SEVİLEN İŞ İNSANIDIR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, müştekiler Şahin Şeker ve Doğan Şeker'in mensubu olduğu Şeker ailesinin 5 nesildir Beşiktaş'ta oturduğu, son 3 nesildir de aynı yerde faaliyet gösterdikleri, Şahin Şeker'in uzun yıllardan beri Beşiktaş'ın sevilen ve sayılan iş insanlarından olduğu, diğer müşteki Doğan Şeker'in ise yurt dışı eğitiminin sona ermesinin ardından iş hayatına atılmak üzere Türkiye'ye dönerek, babası Şahin Şeker'e ait Beşiktaş'taki iş yerlerinin kiraya verilebileceğini öğrendikten sonra işi bilen ve sermaye ortaya koyabilecekken şüpheli Münir A. ile tanıştığı anlatıldı.

" BAŞKA PARAM YOK"

Suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerden Münir A.'nın Dorock XL'ın marka ve işletmesinin sahibi, Gaye A.'nın ise şirketin çalışanı ve Münir A.'nın sağ kolu olduğu kaydedildi. Dilekçede, şüpheli Münir A.'nın müşteki Doğan Şeker'i yüksek miktarda gelir taahhüt ederek kandırarak ikna ettiği ve yarı yarıya ortak olarak 27 Haziran 2018 tarihinde Şöhretler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kurdukları ve müşterek sorumlu müdür olarak faaliyette bulunmaya başladığı belirtildi. Kurulacak şirketin sermayesi kapsamında eşit olarak ödemede bulunacaklarının iddia edildiğinin belirtildiği dilekçede, müşteki Doğan Şeker'in 20 milyon, şüpheli Münir A.'nın ise 3 milyon yatırdığı ve 'başka param yok' dediği belirtildi.

"DAYAK OLAYININ ÜSTÜ KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

2018 yılında faaliyete geçen işletmenin ilk talihsiz olayını Şubat 2019'da yaşadığının belirtildiği dilekçede, şüpheli Münir A.'nın işe aldığı güvenlik görevlileri tarafından iki genç kızın darp edildiği, olayın basına yansıması sonrasında konserlerin iptal edildiği ve şüpheli Münir A, ve ekibinin 'Acil Eylem Planı' isminde bir whatsapp grubu kurduğu ve olayın etkilerinin giderilmesi için yazışmalar yapıldığı, yazışmalarda ve yapılması istenen eylemlerde hiçbir etik değere itibar edilmediği gibi ne darp edilenlerin ne de toplumun hassasiyetlerine duyarlı davranılmadığı, sadece olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığı belirtildi.

SANATÇILARIN SAVCILIKÇA DİNLENMESİ TALEP EDİLDİ

Dilekçede, şüphelilerden Gaye A.'nın şüpheli Münir A. tarafından işletmeye getirildiği ve kasada çalışmasına izin verildiği belirtildi. Münir A.'nın yapılan iç denetim sonucunda elden sanatçılara verileceği iddiasıyla ıslak imzalı makbuz karşılığı 1 milyon 780 bin lira almasına karşın, bunları konser veren sanatçılara ya da ses, dans gibi masraflara harcandığına dair şirkete herhangi bir fatura, makbuz, dekont getirmediği ifade edildi. Gaye A.'nın savcılığa verdiği ifadesinde şirket hesabından para aldığını kabul ettiğinin belirtildiği dilekçede, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından işletmede sahne alan sanatçılar Gökhan Özoğuz (Athena), Emre Aydın, Edis İlhan (Gece Yolcuları) ve Süreyya Birol Namoğlu (Gripin) hakkında yapılan araştırmaya ilişkin Şöhretler Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti'den bilgi ve belge talep edildiği ifade edilerek sanatçıların savcılıkça sanatçıların dinlenmesi talep edildi.

AYAĞA KALKMALARI KONUSUNDA UYARILDIĞI BELİRTİLDİ

Dilekçede, olay günü müşteki Şahin Şeker'in şüpheli Gaye A.'yı ve yanındaki kişiyi işletmede kasanın başında lakayt bir şekilde otururken görünce müşterilere saygılı olması ve müşteki Şeker içeri girdiğince ayağa kalkmaları konusunda uyardığı ve işletmenin üst katına giderken küfür ettiklerini duyduğu ve tekrar yanlarına dönerek ne dediklerini sorduğu, şüphelinin inkar ettiği, tansiyon ve şeker hastası olan Şeker'in öfke patlaması yaşadığı belirtildi.

3 MİLYON 500 BİN LİRA ÖDENMESİ TALEBİNDE BULUNDUKLARI İDDİASI YER ALDI

Şüpheli Münir A.'nın güvenlik kamerası görüntülerini basına sızdırmama konusunda şantaj ile para istediğinin belirtildiği dilekçede, olaydan 40 gün sonra müşteki Doğan Şeker, şüpheli Münir A., sanık Nihat Y., avukat Çağdaş Çelik ve avukat Ali Cem Alıcı'nın bir toplantıya katıldığı ve toplantıda görüntülerin iade edilmesi için 3 milyon 500 bin lira ödenmesi talebinde bulundukları kaydedildi.

ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

Dilekçede şüpheliler Münir A. ve Gaye A.?nın 'şantaj' suçundan cezalandırılması ve yurtdışına kaçma ihtimallerine karşın haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.