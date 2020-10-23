Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi - Son Dakika

Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi

23.10.2020 12:31
Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi, System.String[]

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç davasında savcılık tarafından hazırlanan iddianame Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç davasında savcılık tarafından hazırlanan iddianame Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk durulması 10 Şubat 2021 tarihinde görülecek. Tutuklu bulunan 4 sanık birçok suçtan yargılanacak.

Müge Anlı'nın programında, geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası gündeme taşınmıştı. Küçük çocuğun annesi G.A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi.

İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne G.A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.'nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan anne G.A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlk duruşma 10 Şubat'ta

Konu ile ilgili Adli Tıp Kurumundan gelen rapor sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Eylül tarihinde hazırlanan iddianame, gönderildiği Sakarya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyetince kabul edildi. Şiar davasının ilk duruşmasının ise 10 Şubat 2021 tarihi saat 10.00'da gerçekleştirileceği öğrenildi.

İddianame kabul edildi

İddianamede; anne G.A.'ya, 'Olası kastla yangın kullanarak alt soy yok etme, gizleme veya değiştirme', sevgilisi Hami K.'ya 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla yaralama', 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuna teşebbüs etme', 'Çocuğa eziyet etme', 'Canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek', 'Suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek' suçlamalarında bulunuldu. Hami K.'nın kardeşi Yasin K.ya, 'Olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek', 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' Hami ve Yasin K.'nın annesi Emine K.'ya ise; 'Olası kastla yangın kullanarak öldürmek', 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamalarında bulunuldu. - SAKARYA

Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi
Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi
Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi
Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi
Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi
Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi
Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi
Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi
Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi

İddianame, Sakarya, Ceza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi - Son Dakika

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