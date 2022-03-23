Darp edilen A101 çalışanı: "Bir şeker uğruna saldırıya uğradık" - Son Dakika
Üye Girişi

Darp edilen A101 çalışanı: "Bir şeker uğruna saldırıya uğradık"

23.03.2022 17:54
Darp edilen A101 çalışanı: "Bir şeker uğruna saldırıya uğradık"

Ankara'da bir A101 çalışanı defalarca şeker satın alan bir grubu uyardıktan tekme tokat dövüldü.

Ankara'da bir A101 çalışanı defalarca şeker satın alan bir grubu uyardıktan tekme tokat dövüldü. O anları anlatan market çalışanı, "Bir şeker uğruna saldırıya uğradık" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir A101'de personel olarak çalışan H.Y. (24) markete gelen 5 kişilik grubun toplu şekilde şeker alımı yaptığını fark etti. Gruba toplu şeker satımının yasak olduğunu söyleyen H.Y. kalabalık grup tarafından darp edildi. Grubun saldırısına uğrayarak gözünde ve yüzünde ciddi şekilde hasar oluşan H.Y. yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

"Bir şeker uğruna saldırıya uğradık"

Toplu şekilde şeker satışına izin vermediği için darp edilen market çalışanı 24 yaşındaki H. Y., "Ben Mamak'ta bulunan bir A101 marketi çalışanıyım. Beşli şekilde bir grup geldi. Bir anda saldırıya uğradık. Şeker alıyorlardı sürekli. Birkaç sefer mağazaya gelerek şeker aldılar. Biz de uyardık 'toplu satışımız yok' diye. Bize inanmadılar direk saldırıya geçtiler. 'Biz istediğimizi alırız. Siz karışamazsınız' dediler. Küfür ve hakaret ederek bir anda saldırdılar. Neye uğradığımıza şaşırdık. Saldıracaklarını beklemiyorduk. Zaten biz yatıştırmaya çalıştık. 'Tamam alın çıkın' dedik. Kavga çıkmasını istemedik. Ama biranda saldırmaya başladılar. Arkadaşımın bacağını zedelediler. Benim gözüme yumruk atıp kaçtılar. Bir şeker uğruna saldırıya uğradık. Ben şikayetçiyim, bu böyle kalmasın. Bize firmadan toplu satış yapmayın dediler. Zaten aldılar baya, grup oldukları için bir şey diyemedik. Ama aşırıya kaçtılar artık. Daha sonra saldırıya geçtiler, telefonla görüşerek adam çağırdılar. Benimle beraber bir erkek personele saldırdılar. Bayan personele de saldıracaklardı tuttuk" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Ankara Barosu'nda şaşırtan karar! Başkan Kemal Koranel istifa ettiğini açıkladı Ankara Barosu'nda şaşırtan karar! Başkan Kemal Koranel istifa ettiğini açıkladı Güdül Belediye Başkanı Yalçın'dan Kaymakam Erdoğan'a ziyaret Güdül Belediye Başkanı Yalçın'dan Kaymakam Erdoğan'a ziyaret

Market, Ankara, A101, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Darp edilen A101 çalışanı: 'Bir şeker uğruna saldırıya uğradık' - Son Dakika


Son Dakika
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
17:09 Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gençleri Eko İklim Zirvesi ve Fuarı'na davet etti
17:04 Eşini öldürdüğü iddia ediliyordu! Müebbet hapsi istenen sanık tahliye edildi!
17:02 Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak?
16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 18:02:09. #1.13#
SON DAKİKA: Darp edilen A101 çalışanı: "Bir şeker uğruna saldırıya uğradık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement