Darp edilen A101 çalışanı: "Bir şeker uğruna saldırıya uğradık" - Son Dakika
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Darp edilen A101 çalışanı: "Bir şeker uğruna saldırıya uğradık"

24.03.2022 00:57
Darp edilen A101 çalışanı: "Bir şeker uğruna saldırıya uğradık"

Ankara'da bir A101 çalışanı defalarca şeker satın alan bir grubu uyardıktan tekme tokat dövüldü.

Ankara'da bir A101 çalışanı defalarca şeker satın alan bir grubu uyardıktan tekme tokat dövüldü. O anları anlatan market çalışanı, "Bir şeker uğruna saldırıya uğradık" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir A101'de personel olarak çalışan H.Y. (24) markete gelen 5 kişilik grubun toplu şekilde şeker alımı yaptığını fark etti. Gruba toplu şeker satımının yasak olduğunu söyleyen H.Y. kalabalık grup tarafından darp edildi. Grubun saldırısına uğrayarak gözünde ve yüzünde ciddi şekilde hasar oluşan H.Y. yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

"Bir şeker uğruna saldırıya uğradık"

Toplu şekilde şeker satışına izin vermediği için darp edilen market çalışanı 24 yaşındaki H. Y., "Ben Mamak'ta bulunan bir A101 marketi çalışanıyım. Beşli şekilde bir grup geldi. Bir anda saldırıya uğradık. Şeker alıyorlardı sürekli. Birkaç sefer mağazaya gelerek şeker aldılar. Biz de uyardık 'toplu satışımız yok' diye. Bize inanmadılar direk saldırıya geçtiler. 'Biz istediğimizi alırız. Siz karışamazsınız' dediler. Küfür ve hakaret ederek bir anda saldırdılar. Neye uğradığımıza şaşırdık. Saldıracaklarını beklemiyorduk. Zaten biz yatıştırmaya çalıştık. 'Tamam alın çıkın' dedik. Kavga çıkmasını istemedik. Ama biranda saldırmaya başladılar. Arkadaşımın bacağını zedelediler. Benim gözüme yumruk atıp kaçtılar. Bir şeker uğruna saldırıya uğradık. Ben şikayetçiyim, bu böyle kalmasın. Bize firmadan toplu satış yapmayın dediler. Zaten aldılar baya, grup oldukları için bir şey diyemedik. Ama aşırıya kaçtılar artık. Daha sonra saldırıya geçtiler, telefonla görüşerek adam çağırdılar. Benimle beraber bir erkek personele saldırdılar. Bayan personele de saldıracaklardı tuttuk" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Market, Ankara, A101, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Darp edilen A101 çalışanı: 'Bir şeker uğruna saldırıya uğradık' - Son Dakika


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