Darp edilen Bahar Candan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Darp edilen Bahar Candan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

31.03.2021 09:55
Darp edilen Bahar Candan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Uludağ'da Murat D. İsimli erkek tarafından darbedilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş görüntüleri ortaya çıktı. Snob Magazin'e konuşan Candan, "Beni darp eden şahıs telefonumu aldı, eşyalarıma da el koydu. Hastanede yüzüme 10 dikiş atıldı" dedi. İşte Candan'ın o görüntüleri ve yaşananların perde arkası...

Televizyon ekranlarının çok izlenen moda yarışmalarından İşte Benim Stilim ile ünlenen ve sonrasında bir sosyal medya fenomenine dönüşen Bahar Candan ismi gündemden düşmüyor. En son Doya Doya Moda yarışmasıyla ekranlarda görünen Bahar Candan'ın sevgilisi tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü.

Bahar Candan, erkek arkadaşı Murat D. ile İstanbul'dan tatil için Uludağ'a gitti. İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı. Daha sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D., "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki gösterdi.

Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurdu. Odadan gelen kavga seslerini duyan otel çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Candan, özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından da İstanbul'a döndü. Otele gelen Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D., adliyeye sevk edildi. Murat D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sonrası Snob Magazin'e konuşan Candan, "Beni darp eden şahıs telefonumu aldı, eşyalarıma da el koydu. Yüzüme 10 tane dikiş atıldı" dedi.

OLAY YARGIYA TAŞINDI

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan yaşananları şu sözlerle anlattı: "İstanbul'dayken aldım haberi. Şu an durumu iyi yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar yumrukla olduğunu söylemişti ama yumrukla olunabilecek bir şey değilmiş. Konu yargıda, bizzat takipçisi olacağım."

Darp edilen Bahar Candan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bahar Candan, İstanbul, Uludağ, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Darp edilen Bahar Candan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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