İnsanlık ölmüş dedirten olay! "Sen Engellisin, seni zevk için dövüyorum" deyip kolunu bacağını kırdı - Son Dakika
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İnsanlık ölmüş dedirten olay! "Sen Engellisin, seni zevk için dövüyorum" deyip kolunu bacağını kırdı

03.12.2022 16:19

Mersin'ın Erdemli ilçesinde cam kemik hastası olduğu için yürüyemeyen 17 yaşındaki genç, arkadaşının aracıyla evine götürülürken bir şahıs tarafından camdan aşağı çekilip dövüldü. Bir bacağı ve kolu kırılan gencin tedavisi devam ederken, yakalanan şüpheli ise serbest kaldı. Olayı anlatan genç, "Ben önce 'Ben engelliyim, bana vurma, dokunma bana' dediğimde 'Sen engellisin, beni o ilgilendirmez, ben seni zevk için dövüyorum' dedi" diye konuştu.

Erdemli ilçesi Türbe Caddesi üzerinde 17 yaşındaki cam kemik hastası Hilmi Aydın'ı engelliler haftası nedeniyle arkadaşları sahile gün doğumunu izletmeye götürdü. Bir grubun sataşması üzerine Aydın'ın araca alan arkadaşları evine götürmek üzere yola çıktı. Bu sırada cadde üzerinde, Aydın'ın bulunduğu aracın önünü 2'si kadın bir erkeğin bulunduğu araç kesti.

CAMDAN AŞAĞI ÇEKİP DARBETTİLER

Araçtan M.T. camı açık olan engelli Aydın'ın yumrukladı daha sonra ise camdan aşağı çekerek tekmeledi. Bu sırada polis gelerek şüpheli M.T'yi yakaladı. Olay sonrası Aydın'ın bir kolu ve bacağı kırılan Aydın, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi edilip taburcu olarak evine gönderildi. Polis merkezinde ifadesi alınan şüpheli M.T'nin ise sevk edildiği adli merci tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Cam kemik hastası engelli genci darbedip kolunu bacağını kırdılar

"SEN ENGELLİSİN, SENİ ZEVK İÇİN DÖVÜYORUM"

Kolu ve bacağı kırılan cam kemik hastası Hilmi Aydın, "Cam kemik hastasıyım. Biliyorsunuz engelliler haftası. Arkadaşlarımda beni gün doğumunu seyretmek için dışarıya çıkardı, sahile. Bir gurup önce bizimle laf dalaşı yapmaya çalıştı. 'Bizden rahatsız oluyor musunuz' dediler, biz de 'hayır' dedik. Yüksek sesli müzik dinliyorlar, arabalarıyla drift atıyorlardı. Rahatsız olmadığımızı söyledik. Ardından tekrar yanıma gelerek 'kız arkadaşıma mı bakıyorsunuz' dedi. Biz de 'niye bakalım sizin kız arkadaşlarınıza' diyerek arabanın içinde sohbet ettiğimizi söyledik. Onlar ayrıldı oradan biz de ayrıldık. Arkadaşlarım beni evime götürürken, 3 kişi önümü keserek bakar mısın dedi. Yolda seyir halindeyken, arabanın içindeyken. Camı açtığımda kafama 3 tane yumruk attı. Arbede yaşandı, arkadaşlarım beni darp ettirmemek için, engelli olduğum için adamı tutmaya çalıştı, yanlarında 2 kişi olan kız arkadaşları çantadan bıçak çıkartarak, bir şişe çıkartarak arkadaşlarıma saldırmaya başladı. Arkadaşlarım kadına şiddet olmasın diye, hiçbir şekilde o kızlara karşılık vermedi. Arkadaşım darp olmayayım diye beni başka bir sokağa arabayla kaçırdı. Arabadan inemiyorum, hiç yürüyemiyorum zaten. Camdan çıkarıp direkt yere vurdu beni. Ardından yumruklamaya başladı. Sonra bacağımı kırdı, bacağıma tekme attı kırdı. Sol koluma tekme attı sol kolumu kırdı. Ben önce 'Ben engelliyim, bana vurma, dokunma bana' dediğimde 'Sen engellisin, beni o ilgilendirmez, ben seni zevk için dövüyorum' dedi" diye konuştu.

Cam kemik hastası engelli genci darbedip kolunu bacağını kırdılar

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM"

Sözlerini sürdüren Aydın," Arkadaşım 'O çocuğa dokunma, döveceksen beni döv, o çocuk engelli' demesine rağmen hala vurmaya devam etti. Kulaklarımdan kan gelmişti zaten. Poliste geldi, ben bilincimi kaybetmeden önce, kaçamadılar, önce kaçacaklardı, araca binmeye vakit kalmadan polis geldi. Adam 'Arkadaşlarımı bırakın yerdeki çocuğu ben dövdüm' dedi. İtiraf etti yani orada suçunu. En son gözümü açtığımda hastanedeydim. Engelli bir insanı engelliyim dediği halde dövmezsin yani. Bu bir canilik yani. Şikayetçi oldum darp raporu aldım. İnşallah adalet yerini bulur. Savcılık serbest bırakmış şimdilik. Yani bir serbest bırakılmasına çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Anne Ayşe Aydın ise, "Ben oğlumu pamuklar içinde büyüttüm. Hiç bir yerini kırmadan ama engelliler haftasında darp edilerek bu hale getirildi" diyerek şüphelinin cezasını çekmesini istedi.

Kaynak: İHA
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Mersin'de darbelediğini iddia eden cam kemik hastası genç şikayetçi oldu Mersin'de darbelediğini iddia eden cam kemik hastası genç şikayetçi oldu Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-0 Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-0

Mersin, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnsanlık ölmüş dedirten olay! 'Sen Engellisin, seni zevk için dövüyorum' deyip kolunu bacağını kırdı - Son Dakika

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