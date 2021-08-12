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Darp edilen engelli vatandaş: "Tek dileğimiz, engellilere dokunmasınlar" - Son Dakika

Darp edilen engelli vatandaş: "Tek dileğimiz, engellilere dokunmasınlar"

12.08.2021 15:46
Darp edilen engelli vatandaş:

Beykoz'da engelli vatandaşları darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Beykoz'da engelli vatandaşları darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma sonrasında açıklama yapan Beykoz Engelliler Derneği Başkanı müşteki Hasan Polat, "Adalete güveniyoruz. Haksız şekilde uğradığımız saldırı adalet tarafından cezasını bulacaktır, inanıyoruz. Engellilere dokunmasınlar. Tek dileğimiz bu" dedi.

Beykoz 21 Haziran'da engelli vatandaşları darp ettiği gerekçesiyle hakkında "yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı koronavirüs temaslı olduğu gerekçesiyle katılmazken, müştekiler Volkan Gider, Hasan Polat, Osman Odabaş ve avukatları Elçin Cemre Şencan salonda hazır bulundu.

"Büfe çalışanı olmasaydı ölmüştüm"

Duruşmada söz alan müşteki Hasan Polat, şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, "Sanığı mahalleden tanırım. Büfede tek başıma otururken sanıklar geldi. Oğuzhan Arıcı'nın elinde sopa vardı. Gelir gelmez bana vurmaya başladı. Aramızda önceye dayalı bir husumet yoktu, bir samimiyetimiz de yoktu. Bana defalarca sopayla vurdu. Büfe çalışanı araya girdi, o olmasa ben zaten ölmüştüm. Oğuzhan Arıcı bana küfürler etti, beni tehdit etti. Tekme atıp beni yere düşürdü. 'Seni öldüreceğim' dedi. Kendi bastonumla kalkmaya çalışırken Musa Sezer elindeki piknik tüpünü benim üstüme salladı. Musa da bana vurmaya çalıştı, defalarca küfür etti. Osman gelip aramıza girmeye çalıştı. Oğuzhan Arıcı ona da sopayla vurdu. Osman kendisine vurulmaya başlanınca geri çekildi. Sonra ben yerdeyken Volkan geldi, 'ne yapıyorsun' diye bağırınca Oğuzhan gitti ona vurmaya başladı. Defalarca onu darp etti, küfürleri de devam ediyordu" dedi.

Müştekiler Osman Odabaş ve Volkan Gider, olay günü Hasan Polat'ın sopayla dövüldüğünü gördüklerinde müdahale etmeye çalıştıklarını, Oğuzhan Arıcı'nın sopayla kendilerine de saldırdığını, kendilerini darp ettiğini söyleyerek, "Şikayetçiyiz" dedi.

Müşteki avukatları Elçin Cemre Şencan, "Sanıklar cezalandırılsın. Müvekkillerim Beykoz Adli Şube Müdürlüğü raporlarından anlaşılacağı üzere bedenen kendilerini savunmayacak durumdadırlar. Sanıkların müvekkilim Hasan Polat'a karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğini açıkça ortadadır" diyerek tutuksuz sanık Musa Sezer'in tutuklanmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Oğuzhan Arıcı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık Musa Sezer'in tutuklanmasına yönelik talebin bu aşamada reddine karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

"Tek dileğimiz, engellilere dokunmasınlar"

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan müşteki Hasan Polat, "Adalete güveniyoruz. Haksız şekilde uğradığımız saldırı adalet tarafından cezasını bulacaktır, inanıyoruz. Tutuklu olmayan sanık Musa Sezer'in serbest kalmasından rahatsızız. Can güvenliğimiz yok, evden çıkamıyoruz. Her an her şey olabilir diye. Talebimiz reddedildi. Diğer duruşmalarda gereğinin yapılanacağım inanıyorum. Engellilere dokunmasınlar. Tek dileğimiz bu" dedi.

Müşteki avukatı Elçin Cemre Şencan ise, "Olay günü müvekkillerime yönelik haksız saldırı gerçekleşti. Burada vicdanlara karşı yapılan bir müdahale var. Kendini bedenen hiçbir şekilde savunmayacak olan müvekkillerimize karşı sanıklardan Oğuzhan Arıcı sopayla, diğer sanık piknik tüpüyle saldırmıştır. Olayda müvekkillerimiz polis ekiplerinin olay yerine çok hızlı gelmesi sayesinde kurtulabildi. Bize göre burada kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu gerçekleşmiştir. Sanıklardan biri tutuklanmıştır, ancak Hasan Polat'a piknik tüpüyle saldıran sanık hakkındaki tutuklama talebimiz bugün bir kez daha reddedildi" diye konuştu.

İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Arıcı'nın sopayla Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ı yaraladığı, arkadaşlarını kurtarmak için yanına gelen engelliler Osman Odabaş ve Volkan Gider'i de darp ettiği anlatıldı. Arıcı'nın müştekileri darp ettiği sırada hakarette bulunduğu, 'Hepinizi öldüreceğim' diyerek tehdit ettiği, diğer sanık Musa Sezer'in ise müştekilere yönelik hakaret içerikli sözler söylediği belirtildi.

İddianamede, tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı'nın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay 15 günden 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Diğer sanık Musa Sezer'in de "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 3 aydan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Darp edilen engelli vatandaş: Tek dileğimiz, engellilere dokunmasınlar
Darp edilen engelli vatandaş: Tek dileğimiz, engellilere dokunmasınlar
Darp edilen engelli vatandaş: Tek dileğimiz, engellilere dokunmasınlar

Hasan Polat, Saldırı, Hakaret, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Darp edilen engelli vatandaş: 'Tek dileğimiz, engellilere dokunmasınlar' - Son Dakika


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