Darp edilen hurdacı genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Darp edilen hurdacı genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

16.10.2022 12:47

Darp edilen hurdacı genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde husumetlileri tarafından darp edilip yoğun bakıma kaldırılan 23 yaşındaki Mehmet Köçer, kaldırıldığı hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Darp edilen hurdacı genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde husumetlileri tarafından darp edilip yoğun bakıma kaldırılan 23 yaşındaki Mehmet Köçer, kaldırıldığı hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 5 Ekim günü Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetlisi olduğu 5 kişi tarafından darp edilen iki aylık evli hurdacılık yapan 23 yaşındaki Mehmet Köçer husumetlileriyle aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Yaşanan olayda Mehmet Köçer darp edildi.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan Sağlık ve polis ekipleri, darp edilen ve iç kanama geçiren Mehmet Köçer'i ambulansla Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Köçer yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 günlük yaşam mücadelesini hayatını kaybetti. Mehmet Köçer'in cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kavganın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darp edilen hurdacı genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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